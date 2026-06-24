Citaron a Lilita Carrió en el caso Loan como testigo por sus declaraciones públicas

El Tribunal Oral Federal de Corrientes admitió el pedido de la defensa de Laudelina Peña. También citó al abogado Fernández Codazzi y al periodista Ponzone

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió convocar como testigos a la exdiputada nacional Elisa "Lilita" Carrió en el marco del juicio oral por la presunta sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña.

También fueron citados el abogado José Fernández Codazzi y el periodista Javier Ponzone. La decisión se adoptó durante la tercera audiencia del debate, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Corrientes.

El pedido de la defensa de Laudelina Peña La incorporación de los tres testigos llegó a partir de un planteo de la defensa de Laudelina Peña, una de las principales acusadas en la causa. Su abogada, Mónica Chirivín, solicitó que las tres personas prestaran declaración testimonial durante el debate, un pedido que el tribunal terminó admitiendo.

El reclamo se apoyó, en particular, en declaraciones públicas que había formulado la exlíder de la Coalición Cívica. Según se expuso ante los jueces, Carrió aseguró haber mantenido un contacto con el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien le habría transmitido una frase que la defensa considera clave para su estrategia: "A alguien había que quebrar", en alusión a la propia Laudelina Peña.

Laudelina Peña optó por el silencio El otro hecho saliente de la audiencia fue la decisión de Laudelina Peña —tía de Loan, y a quien la fiscalía federal le atribuye un rol central en la sustracción y el ocultamiento del niño— de no declarar ante el tribunal.