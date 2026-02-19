Salta: identificaron los restos humanos hallados en una finca

Investigadores señalaron que los restos hallados en una finca pertenecen a un hombre y ya trabajan con muestras de ADN para lograr su identificación.

Investigadores lograron identificar los restos óseos humanos encontrados en octubre en la finca San Antonio, ubicada sobre la ruta provincial 30, a la altura de la ciudad de Las Lajitas, provincia de Salta. El hallazgo había ocurrido el pasado 15 de octubre pasado.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la Delegación Las Lajitas, confirmó que los estudios permitieron determinar que los huesos pertenecen a un hombre.

Además, se lograron obtener muestras genéticas que posibilitarán establecer su identidad de manera científica.

Buscan identificar los restos Los restos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense, donde se realizaron pericias y extracción de ADN para futuros cotejos.