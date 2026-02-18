Quien fue Camilo Torres, el "cura guerrillero" del ELN en Colombia y cuyos restos fueron entregados 60 años después de su muerte en combate

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad creada en Colombia tras el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC en 2016, informó este lunes que "identificó y entregó dignamente al padre Camilo Torres".

La entrega ocurrió el pasado 15 de febrero, tras más de dos años de investigación que llegó a la conclusión de que los restos hallados en junio de 2024 corresponden al sacerdote.

"La afirmación de que se trata del cuerpo del padre Camilo Torres consiste en la evaluación y conciliación de toda la información contextual, histórica, y forense, utilizando fuentes orales y escritas, públicas y reservadas, en un proceso de triangulación de información sin precedentes", afirmó Luz Janeth Forero, directora de la UBPD.

El Instituto Colombiano de Medicina Legal indicó, no obstante, que el proceso de identificación de Torres "ha enfrentado limitaciones relevantes por el estado y las condiciones de las muestras óseas" por lo que su propia investigación no ha concluido.

Ante ello, la UBPD aclaró que si bien Medicina Legal ha apoyado el proceso, la Unidad tiene potestad para realizar las identificaciones, cuyo hallazgo en este caso fue comprobado por un laboratorio estadounidense.

Hace 60 años, el 15 de febrero de 1966, el sacerdote Torres murió abatido en uniforme del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero más importante de Colombia, que había nacido en julio de 1964.

Su muerte ocurrió en el departamento de Santander, el mismo lugar en donde nació el ELN. Y fue en un cementerio en Bucaramanga, la capital de ese mismo departamento, en donde fueron hallados los restos que coincidieron con el perfil genético de Torres.

Luz Janeth Forero, directora de la UBPD, entregó los restos al sacerdote jesuita, Javier Giraldo.

El sacerdote jesuita, Javier Giraldo, se convirtió en el buscador del cura Torres hace siete años, cuando se creó la UBPD, y fue él quien recibió los restos en las oficinas de la Unidad.

"En la familia de Camilo había una división, su hermano era partidario de que la tumba no la conociera el público, pero la madre decía que Camilo le pertenece a la sociedad colombiana", explicó Giraldo tras la entrega.

Agregó que "la veneración de los restos es un elemento tan profundo de nuestra cultura y de nuestra espiritualidad" y dijo además, que la mamá de Torres había sido la primera buscadora, pues existen cartas que ella escribió a la presidencia colombiana y al papa Pablo VI cuando visitó Colombia en 1968, en las que pedía ayuda para encontrar a su hijo.

En BBC Mundo te contamos quién era el sacerdote conocido como el "cura guerrillero" y por qué su figura constituye una especie de leyenda en la historia reciente del país.

Origen privilegiado

Tomada del libro Camilo el cura guerrillero con permiso del autor Camilo Torres es el de la derecha, abajo. La foto es de los años 30. Arriba su madre, junto a ella, su padre. Abajo, a la izquierda, su hermano Fernando. Arriba, a la izquierda, los hijos de un anterior matrimonio de Isabel Restrepo.

Camilo Torres nació en el seno de una acomodada familia de Bogotá, el 3 de febrero de 1929, hijo del reconocido médico Calixto Torres Umaña y de Isabel Restrepo Gaviria, quienes se divorciaron cuando él tenía 8 años.

Vivió con su madre, quien fue una gran influencia para el futuro guerrillero, de acuerdo con su biógrafo, Walter Joe Broderick.

"Fernando (su hermano) y Camilo estudiaban en los mejores colegios, eran miembros del círculo social bogotano y experimentaban el sentimiento de seguridad y progreso que compartía toda la burguesía de la época", contó el biógrafo a BBC Mundo en 2016.

Comenzó a cursar derecho en la Universidad Nacional, pero luego decidió entrar al seminario para convertirse en cura, algo que a su familia, en la que predominaba el anticlericalismo, no le hizo ninguna gracia.

Se formó como sociólogo en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica; luego cofundaría la facultad de Sociología en la Universidad Nacional en Bogotá, donde fue capellán.

Desde su tiempo como seminarista desarrolló tareas sociales en barrios populares y se preocupó por el bienestar de los sectores menos favorecidos.

En ese sentido, fue un producto de su era, según escribió Broderick: "La preocupación por los problemas sociales, lejos de ser característica exclusiva de Camilo, era más bien una moda del momento".

De cura a guerrillero

Influido por su contacto con la realidad social, sus lecturas académicas y, ciertamente, la revolución cubana de 1959, progresivamente se fue radicalizando, a la vez que su figura pública se iba acrecentando.

Ya para 1964, cuenta su biógrafo, pasaba más tiempo que nunca con obreros en la capital o con campesinos fuera de ella.

Sus vínculos con la estructura de la iglesia Católica se habían tensado hasta un punto que terminó con la laicización de Camilo Torres, a quien la gente nunca dejó de llamar "cura".

En 1965 comenzó a editar el semanario Frente Unido, publicación de un proyecto político de unidad de los movimientos revolucionarios que se acabó, se desbandó, cuando Torres se fue para el monte a unirse a las filas del ELN poco antes de que acabara el año.

Allí recibió el alias de Argemiro y un revólver. Y el grupo guerrillero dio un gran golpe de publicidad cuando se difundió el hecho de que el cura Camilo Torres se les había sumado.

"Eran un puñado de desarrapados, con viejas carabinas, y Camilo románticamente se une a ellos, muere en combate con ellos y se vuelve una figura heróica, un mártir", dijo Broderick.

Tomada del libro Camilo el cura guerrillero con permiso del autor Una imagen de su época de capellán de la Universidad Nacional.

Cristianismo revolucionario

Para Broderick, la de Camilo Torres es ciertamente una figura equiparable a la de Ernesto "Che" Guevara, quien fue abatido un año y medio más tarde.

"Esta es la historia del primer personaje colombiano en el siglo XX que llegó a tener fama mundial", dice la primera línea de la primera página de su libro "Camilo, el cura guerrillero".

Su fama comenzó a extenderse con su muerte.

En un documental de 1974 del director colombiano Francisco Norden, Gabriel García Márquez asegura: "En el momento en que Camilo se sacrificó por lo que estaba defendiendo muchísima gente que no había creído en él empezó a creer, como diciéndose 'ah, si se hizo matar por eso, entonces decía la verdad, entonces tenía razón'".

Como consecuencia, señaló Broderick, muchos jóvenes católicos de la época, desde curas y monjas hasta seminaristas, se sumaron a las filas del ELN.

"Se volvió una especie de movimiento cristiano de izquierda", agregó; su influencia se extendió hacia Argentina, Chile, Nicaragua.

No obstante, a ojos de muchos, los sacrificios del cura guerrillero y otros como él, y las heridas que se abrieron al volcarse a la lucha armada, tampoco llevaron al resultado esperado.

"Eso ha empeorado", según Broderick al hablar de la concentración de la riqueza y la inequidad en Colombia, la gran angustia de Torres.

*Con reportería de Natalio Cosoy.



