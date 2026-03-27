Tapia y Toviggino: todos se ocupan, menos quien debe hacerlo

Hace tiempo, el devenir y las andanzas del dúo Claudio Tapia y Pablo Toviggino , son atención especial de los medios de prensa en todas sus variantes.

El impacto del movimiento de dinero por circuitos opacos, la presencia de terceros intermediarios innecesarios y sospechados, florecen día a día, causando estupor y asombro continuo.

Ante la evidencia de presuntas conductas delictuales, diversos actores e instituciones se han ocupado con persistencia de las “supuestas conductas indebidas y aventuras” de los dirigentes de AFA y sus compañeros de aparentes trapisondas; menos quien debe hacerlo con convicción y premura. Veamos:

1) El periodismo : especialmente por parte de Hugo Alconada Moon, Nicolás Pizzi , Ignacio Grimaldi e Iván Ruiz que lideran la investigación del AFAgate, se han sumado ei programa La Ves de Jonathan Viale con la difusión de presuntos chats escandalosos, a propósito del movimiento de dinero por vías no legales. Luis Majull y el periodista Luis Gasulla se agregaron posteriormente aportando también conversaciones reveladoras por WS.

La investigación implica a Javier Faroni y la ruta del dinero de los negocios del seleccionado argentino en el exterior, a través de empresas fantasmas y el pago de comisiones elevadas y todo lo referido a la mansión de Pilar, de aparente propiedad de Pablo Toviggino.

También contribuyeron en la investigación periodística Alejandro Alfie, Mariano Closs, María O’ Donell, Mario Pergolini, Esteban Trebuq, denunciados por Claudio Tapia.

El periodismo cumplió su tarea y dio el puntapié inicial.

2) La Inspección General de Justicia. La presencia de su anterior titular, Daniel Roque Vítolo se hizo notar con el pedido de designación de dos veedores al Ministerio de Justicia para que revisen los estados contables desde 2017 hasta la actualidad, se obtenga toda la documentación necesaria para determinar si existe inconsistencia entre el objeto social de AFA y las actividades que desarrolla. Requiere una veeduría amplia sobre todo el accionar de la entidad. En marcha.

También desconoció el traslado de domicilio legal de AFA a la provincia de Bs As. El domicilio denunciado como sede se trata de un baldío

3) ARCA: la Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra AFA por no depositar los impuestos retenidos a los clubes . Lo dispuso el juez Diego Amarante, ante la presunta retención indebida de más de 19.000 millones de pesos. La Agencia de Recaudación había impulsado la denuncia y el juez Amarante la lleva adelante.

Se trataría de irregularidades en el ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social por el período que va desde marzo de 2024 a septiembre de 2025.

4) Banco Central: el organismo oficial investiga el desvío de 300 millones de u$ de la Selección Argentina.

Es por el dinero que se canalizó a través de TourProdEnter y una posible violación a la Ley Penal Cambiaría, porque el dinero nunca habría ingresado al país.

El Banco Central, ante denuncia del empresario Guillermo Tofoni, está revisando las operaciones mencionadas por Tofoni. Otro frente de investigación, acompañado por movimientos bancarios, transferencias internacionales y documentación variada.

5) LA PARTE DE LA JUSTICIA QUE NO AVANZA: la causa por la mansión de Pilar, a nombre de los presuntos testaferros de Pablo Toviggino, Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conté, fue derivada por la Cámara Federal de San Martín, por fallo dictado por el juez Alberto Lugones, señalado como juez militante, al juzgado del juez federal de Campana, Adrían González Charbay, a pedido de Pantano y su madre.

El fiscal había solicitado no se tratara durante la feria judicial de enero esa solicitud. El juez Lugones, a cargo durante la feria, actuó con presteza, desestimando el pedido del fiscal.

Charvay es el tercer juez de la causa. El primero fue Daniel Rafecas y luego pasó a Marcelo Aguinsky, antes de recalar en el juzgado de Campaña . Los dos primeros impulsaron medidas de avance .

La causa, en manos de Charvay, ha entrado en el sopor habitual cuando se trata de ralentizar el accionar judicial.. Todo lo contrario de lo que sucede con las novedades a diario que provee la investigación periodística.

Justamente en todo lo referido a la mansión que ha sido noticia impactante, hasta por el festejo de su cumpleaños del juez de Casación Penal Carlos Alberto Mahiques, padre del nuevo ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, no se percibe un avance necesario en la investigación.

Asemejado al caso Martín Insaurralde y su periplo por el Mediterráneo en el yate Bandido, A tres años de inició de la investigación se ha dispuesto peritar los bienes de Insaurralde, su exesposa Jessica Cirio y Sofía Clerici. Tres años han transcurrido. Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El camarista Mahiques no fue claro en sus explicaciones en relación a la fiesta de cumpleaños realizada en la casa de Pilar, aunque posteriormente se apartó de toda posibilidad de intervenir en la causa.

Numerosos órganos oficiales y el periodismo se ocupan con celo y a tiempo en relación a lo develado por el accionar de AFA, varios dirigentes, empresarios y presuntos testaferros. La justicia federal de Campana a paso lento.

Dato positivo: el juez federal Ariel Lijo, a contramano de lo que era señalado en relación a varias causas a su cargo, ha avanzado con velocidad en la toma de medidas en la causa que se investiga el viaje en avión privado a Punta del Este por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Buenas noticias y no habituales en el juzgado de Lijo, para dilucidar si hubo irregularidades en el viaje de Adorni.

Charvay y Lijo. Una de cal y una de arena.