Con un palito a la AFA, Verón protagonizó un anuncio de la película de los Peaky Blinders

Netflix promocionó la película de los Peaky Blinders con un video protagonizado por Juan Sebastián Verón. En el mismo, se deslizan unas chicanas a la AFA.

Juan Sebastián Verón ha sabido desempeñarse en distintos ámbitos: como futbolista, fue uno de los mejores jugadores argentinos las décadas de 1990 y del 2000, y también uno de los máximos ídolos históricos de Estudiantes de La Plata; como dirigente, hizo crecer enormemente como club al Pincha y sumó muchos títulos importantes en los últimos años.

Verón protagonizó la promo de la película de los Peaky Blinders Verón protagonizó la promo de la película de los Peaky Blinders En el anuncio, el presidente pincharrata aparece vestido como si fuera uno de los personajes principales del show, con la típica boina, saco, chaleco, etc, entrando a un bar. Allí, varios clientes del café comienzan a nombrar distintas cosas que parecen referir al exfutbolista, como detalles de su vestimenta, su hijo y otras apreciaciones.

Entre las distintas cosas que se mencionan, se desliza una chicana a la AFA y Claudio Tapia. "Hoy es el único que se le planta a la mafia", menciona un mozo, en una clara referencia a la enemistad que existe con el ente madre del fútbol argentino y sus dirigentes. En la misma sintonía, Netflix en redes encabezó la promo con un "Esta peli se merece un pasillo", en una alusión directa al histórico espaldazo de Estudiantes a Central.