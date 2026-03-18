Con un palito a la AFA, Verón protagonizó un anuncio de la película de los Peaky Blinders
Netflix promocionó la película de los Peaky Blinders con un video protagonizado por Juan Sebastián Verón. En el mismo, se deslizan unas chicanas a la AFA.
Juan Sebastián Verón ha sabido desempeñarse en distintos ámbitos: como futbolista, fue uno de los mejores jugadores argentinos las décadas de 1990 y del 2000, y también uno de los máximos ídolos históricos de Estudiantes de La Plata; como dirigente, hizo crecer enormemente como club al Pincha y sumó muchos títulos importantes en los últimos años.
Habiendo incursionado también en el mundo empresarial, ahora parece que la Brujita quiere sacar a relucir su faceta actoral. Este miércoles sorprendió a todos al protagonizar un clip promocional de la película de la popular serie Peaky Blinders, que se estrenará este viernes 20 de marzo y podrá verse en Netflix.
Verón protagonizó la promo de la película de los Peaky Blinders
En el anuncio, el presidente pincharrata aparece vestido como si fuera uno de los personajes principales del show, con la típica boina, saco, chaleco, etc, entrando a un bar. Allí, varios clientes del café comienzan a nombrar distintas cosas que parecen referir al exfutbolista, como detalles de su vestimenta, su hijo y otras apreciaciones.
Entre las distintas cosas que se mencionan, se desliza una chicana a la AFA y Claudio Tapia. "Hoy es el único que se le planta a la mafia", menciona un mozo, en una clara referencia a la enemistad que existe con el ente madre del fútbol argentino y sus dirigentes. En la misma sintonía, Netflix en redes encabezó la promo con un "Esta peli se merece un pasillo", en una alusión directa al histórico espaldazo de Estudiantes a Central.
El remate del anuncio se da cuando uno de los parroquianos señala: "Mucha gente dice que es puro humo este inglés". Al escuchar esto, Verón lo confronta: "Escuchame una cosa, no digas 'mucha gente', porque acá la gente no está. Lo estás diciendo vos...". Sin embargo, rápidamente le aclaran que todo lo que venían mencionando desde que había aparecido en escena, buenas y malas, eran en realidad sobre Thomas Shelby, el protagonista de Peaky Blinders. Tras esto, todos bajan la guardia y concluyen el video con algunos chistes más.