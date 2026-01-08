Tommy Shelby vuelve en 2026: cuándo se estrena la película en Netflix

El mundo de Peaky Blinders se prepara para un nuevo capítulo, esta vez con formato de largometraje. Netflix ya activó la cuenta regresiva con un adelanto oficial y una promesa concreta: volver a poner a Tommy Shelby en el centro de la escena. La película se titula Peaky Blinders: The Immortal Man.

Una de las series más vistas de la plataforma tuvo seis temporadas y se convirtió en un fenómeno de boca en boca. Los fans han esperado varios años para la llegada de esta película que promete ser una de las más vistas de este 2026.

Un estreno doble: primero la sala, después la plataforma El calendario ya está marcado: la película tendrá funciones en cines desde el 6 de marzo de 2026 y su llegada a Netflix está prevista para el 20 de marzo de 2026. No es un dato menor. Para una compañía que suele priorizar el lanzamiento directo en streaming, la ventana de salas funciona como un gesto hacia el fandom y, al mismo tiempo, como una apuesta por ampliar público. En Netflix lo presentan como un regreso pensado “para los fans”, con teaser incluido y primeras imágenes oficiales.

Tommy Shelby, Cillian Murphy, Peaky Blinders Tommy Shelby, Cillian Murphy, Peaky Blinders La sinopsis difundida por Netflix ubica la historia en Birmingham, en 1940, con la Segunda Guerra Mundial de fondo. Ese contexto empuja a Shelby a salir de un aislamiento autoimpuesto y volver a enfrentar una cuenta pendiente personal y familiar. En la misma nota, Steven Knight anticipó una escala mayor: “El país está en guerra, y por supuesto también nuestros Peaky Blinders”, dijo al medio de la plataforma (Netflix Tudum, 24 de diciembre de 2025).

Knight quiere una experiencia colectiva y explica por qué El guion vuelve a estar en manos de Steven Knight, creador de la serie, y la dirección queda a cargo de Tom Harper. La intención de estrenar en cines no es casual. En una entrevista con The Playlist, Knight fue directo sobre la idea de ver el film en comunidad: “Quiero que los fans de Peaky que han sido parte de esto, lo vean juntos en una sala”, sostuvo (The Playlist, 5 de marzo de 2025). En esa misma charla remarcó cómo creció la serie: “Nunca se promocionó masivamente, pero la gente la encontró y se lo contó a los demás” (The Playlist, 5 de marzo de 2025).