Otra suba de YPF en la nafta y la Súper perforó los $2.000 en Mendoza

La nafta volvió a aumentar este viernes en las estaciones de servicio YPF de Mendoza y los precios ya perforaron los $2.000 por litro en cualquier tipo de combustible.

La petrolera de bandera modificó en el comienzo de la jornada los valores de todos sus combustibles, en un contexto de variación en momentos en lo que se mantiene la tensión por la guerra en el Golfo Pérsico entre Irán, Estados Unidos e Israel, entre otras naciones involucradas.

Lo cierto es que la nafta Súper ya llegó a los $2.000 por litro. Particularmente en algunas estaciones el valor es de $2.011, mientras que la Infinia ya se vende a $2.208.

Respecto al gasoil, la Diesel 500 está en $2.141 y la Infinia Diesel a $2.219.

Los incrementos de precios fueron los siguientes: la Súper subió $29 por litro; la Infinia $38; la Diesel 500, $21 más caro; y la Infinia Diesel $22 por encima.

Movimiento de YPF y el Gobierno para contener el aumento del combustible

Mientras tanto. el Gobierno actualizó una normativa para que las empresas puedan incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas. Anteriormente, el límite máximo de oxígeno permitido era hasta 5,6%. Con esto, se busca evitar las subas bruscas del precio del combustible.

"La Resolución 79/2026 no modifica el corte obligatorio de bioetanol ni impone nuevas exigencias a las refinadoras. Su objetivo es adecuar la normativa vigente para que, si una empresa lo considera conveniente, pueda incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas, dentro de los parámetros de calidad establecidos", expresaron desde la Secretaría de Energía.

"Esto les da a las refinadoras más flexibilidad para definir la composición de sus combustibles. Si optan por incorporar una mayor proporción de bioetanol, podrán reducir en igual medida la participación del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final", sostuvieron desde Energía.

ypf uspallata estacion (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

De esta manera, la medida punta a dar mayor flexibilidad a la industria y poder amortiguar las subas en el precio de los combustibles en el surtidor, debido al impacto del incremento del valor del petróleo en el mundo por el conflicto en Medio Oriente.

"La adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro. La resolución tampoco introduce cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta 20%", aclararon desde la cartera energética.