El Gobierno se contactó con la AFA y ya mantiene reuniones para recibir a la Selección argentina

El Gobierno nacional emprendió este jueves formalmente las gestiones para organizar el recibimiento en el país de la Selección argentina , independientemente del resultado de la final de este domingo.

El presidente Javier Milei repitió su propuesta , tras el triunfo ante Inglaterra, el cual consta de que los jugadores sean agasajados frente a una multitud en Casa Rosada.

"Claramente que acá el punto es el modo en que los jugadores quieran festejar, respetarles el modo en que quieran festejar, y nosotros vamos a armar todos los dispositivos como para que ellos puedan festejar tranquilos y que sea una fiesta total, sin manchas”, señaló anoche el mandatario, quien agregó: “Obviamente, si la voluntad de los jugadores fuera disponer de la Casa Rosada, yo he dicho que la Casa Rosada está a disposición de los jugadores. Mi hermana diseñó todos los dispositivos para que nadie esté ese día”.

La iniciativa del jefe de Estado ya se empezó a pensar desde la semana pasada luego de la victoria ante Suiza. El Ministerio de Seguridad analizó las primeras proyecciones de cara a una eventual llegada del equipo.

Después del pase a la final, el Ejecutivo ya realiza en estas horas el primer encuentro formal para disponer de un dispositivo que garantice el correcto traslado y reconocimiento de la Albiceleste. Para ese propósito, existieron contactos con autoridades de la AFA, que diagrama cada actividad de la Selección, según pudo saber MDZ .

"Ya comienzan hoy las primeras reuniones, la idea es tener ya todo listo y que después decidan los jugadores si quieren venir a la Casa Rosada. Caso contrario, nos acomodaremos a lo que ellos quieran y lo organizamos. Por lo pronto, ya dejamos armados algunas propuestas", afirmó una fuente inobjetable del Gobierno.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó a este medio : "Es un ejemplo de argentina, es todo lo que está bien. Estamos esperando la decisión de los jugadores respeto de lo que quieran hacer".

Consultado sobre si es viable mantener el esquema de un micro transportando a los jugadores, aseguró: "Es posible hacerlo". Sin embargo, en la cartera de Seguridad sostienen que "no es la mejor idea". “Si vinieran los jugadores, tienen que llegar en helicóptero, nada de micro. Y olvídate de un despliegue light como con Maradona. Vallado a 40 metros y bomberos con mangueras para evitar estampidas. Riesgoso, pero si se copan, lo hacemos”, señaló un especialista del Gobierno.