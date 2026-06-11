La empleada de la ferretería en la que estuvieron Claudio Barrelier y la dueña del Ford Ka reveló qué compraron

La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó un nuevo testimonio que podría aportar elementos para reconstruir los movimientos de Claudio Barrelier y Soledad Andreani , principales involucrados, durante las horas posteriores al crimen.

Se trata de la declaración de una empleada de una ferretería ubicada en barrio Yofre, en la ciudad de Córdoba, donde los sospechosos quedaron registrados por las cámaras de seguridad 25 de mayo al mediodía .

Según relató la trabajadora a distintos medios, ambos llegaron al local cerca de las 12.30 . De acuerdo con su testimonio, Andreani descendió del vehículo e ingresó al comercio para realizar compras, mientras que Barrelier permaneció dentro del automóvil durante gran parte de la visita.

“Ellos llegaron el 25 al mediodía, tipo 12:30 o 12:45. Estacionaron el auto y ella se bajó. Parecían dos clientes comunes, yo no los reconocí”, expresó la empleada del local.

Asimismo, agregó que tuvo "un trato normal con ella. Él se mantuvo siempre en el auto. Ella me pidió unos materiales y llamó a unos albañiles que estaban trabajando en su casa supuestamente. A ellos les preguntó qué materiales tenía que comprar ”, explicó.

La declaración adquirió relevancia porque la fiscalía considera que el auto utilizado aquel día podría haber sido empleado en maniobras vinculadas al traslado del cuerpo de la adolescente.

En este sentido, la prensa le consultó a la empleada por el estado del vehículo: “El auto estaba limpio, no te digo impecable, pero no tenía nada que me llamara la atención, no estaba tapado de mugre", indicó.

Las imágenes de Barrelier y Andreani saliendo del Ford Ka

barrelier y andreani Gentileza

El testimonio apareció luego de que se difundieran grabaciones de cámaras de seguridad instaladas frente al comercio, en la que se observa al Ford Ka estacionado frente al local poco antes de las 13 del 25 de mayo.

Los registros muestran primero a Andreani descendiendo del automóvil mientras mantiene una conversación telefónica. Instantes más tarde, Barrelier baja del asiento del conductor.

Según las secuencias analizadas por los investigadores, el acusado abre el baúl y manipula una frazada que sacude durante algunos segundos antes de volver a guardarla. Posteriormente, ambos cargan compras en el vehículo y abandonan el lugar.

La situación judicial de Andreani

Para la fiscalía, el recorrido del Ford Ka constituye una de las piezas centrales para reconstruir lo ocurrido durante las horas posteriores al crimen. La hipótesis bajo análisis sostiene que Barrelier habría utilizado ese vehículo para trasladar y abandonar el cuerpo de Agostina entre las 10 y las 12 del mismo día.

Andreani fue detenida el lunes e imputada por encubrimiento agravado, ya que los investigadores sostienen que le facilitó el automóvil al principal acusado y analizan si posteriormente realizó acciones destinadas a ocultar evidencia.

Tras su detención, la mujer aseguró que siempre colaboró con la investigación. “Dije la verdad y terminé presa”, fue la frase que, según su abogada Marina Romano, le transmitió luego del arresto.