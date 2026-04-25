Tres boqueteros fueron detenidos en el barrio porteño de Recoleta cuando intentaban concretar un robo en una agencia de lotería y servicios financieros. El golpe había sido planificado con la modalidad de realizar un hueco desde un comercio vecino perforando la pared medianera.

El operativo se activó luego de que sonara la alarma del local ubicado sobre avenida Córdoba al 2600. Aunque en apariencia todo estaba en orden, los efectivos detectaron una puerta entreabierta en un negocio de cosmética lindero, lo que despertó sospechas.

Al ingresar, los policías encontraron a dos hombres junto a un agujero a ras del suelo que conectaba con la lotería. Uno de ellos sostenía una maza, herramienta utilizada para abrir el paso. Del otro lado, dentro del comercio atacado, estaba el tercer implicado, rodeado de desorden.

Tres boqueteros fueron detenidos cuando ingresaban a una lotería tras abrir un hueco en una pared

Durante la requisa, los agentes hallaron $1.984.350 en poder de dos de los detenidos, dinero que habría sido sustraído de la caja registradora, la cual estaba completamente revuelta.

Además, constataron que los accesos del local contiguo habían sido violentados con una barra de hierro, también secuestrada.

Los arrestados son dos argentinos, de 40 y 26 años, y un ciudadano peruano de 31. Uno de ellos cuenta con antecedentes por hurto y causas por resistencia a la autoridad y lesiones graves. La investigación quedó en manos de la Justicia.