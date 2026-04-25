"Te debo tres palos verdes": se conocieron audios que complican al trader Lucas Forastieri

Esta semana, un trader que prometía ganancias millonarias, identificado como Lucas Forastieri , fue detenido acusado de estafas . El operativo tuvo lugar en el barrio La Concepción y fue llevado a cabo por la DDI de Luján . Está señalado como el autor de una millonaria defraudación de cerca de 170.000 dólares.

En las últimas horas, se dieron a conocer una serie de audios donde el acusado conversaba con presuntas víctimas y terceros, en las que habla de deudas, negociaciones económicas y posibles maniobras irregulares.

En uno de los mensajes se lo escucha a Forastieri hablando con una persona a la que se refiere como Octavio. En el audio no solo asegura que lo estafó, sino que también le dice que estuvo con su novia.

“Amigo superalo Octavio, superalo amigo, te recontra culie boludo, superalo, algún día lo va a tener que superar a vos y a tu novia, a tu novia la culie enserio un día que bueno, vos no sabías, pero está todo bien, pero superalo amigo, todo bien, relájate, ya está, pasó amigo, da vuelta la página, Abrazo papi”, fueron las palabras de Forastieri.

“Se te va a devolver lo que corresponde”

Otras de las conversaciones que se difundieron fue entre el detenido y un hombre llamado Facundo, quien le exigió que le pague lo que le debe. “Habla con la abogada que es la que va a hacer el acuerdo. Yo después voy a ser el que voy a depositar o transferir, pero ella es la que arma el acuerdo y después que el acuerdo esté firmado, yo ahí transfiero o deposito. Entonces tranquilízate un poquito porque Facundo, vos sos la persona número 7, tiene 7 adelante tuyo, no es Superman, está haciendo de a un acuerdo a la vez”, le dijo Forastieri.

Y agregó: “Se te va a devolver lo que corresponde de la forma que yo puedo pagar, que va a ser una cosa lógica, no va a ser algo ilógico”.

“No me da miedo nada”

En otro de los mensajes, una de las víctimas le exigió que le pague lo que le debía y que si no lo hacía, iba a viralizar el caso en TikTok. “A mí no me da miedo nada, amigo. La muerte me da miedo nada más. No tengo miedo a un TikTok viral. No sé cuándo vas a entender que yo ya soy viral. Que se me haga viral un TikTok en el que vos decís que te debo 700 mil pesos. ¿Sabes que se hace viral? Un TikTok en el que yo te debo tres palos verdes. Ahí se hace viral un TikTok, ¿Entendés? Que vos tengas un papel que diga que yo te debo tres palos verdes. Ese es un TikTok que capaz que se hace viral y le interesa a la gente”, fue la respuesta del trader.

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“Vení por la vía legal que te espero”

En una conversación de WhatsApp, uno de los estafados le dijo a Forastieri que le iba a mandar “una catarata de cartas documento” por incumplimiento del acuerdo firmado.

“Ariel, escuchame, hagame una cosa, faltan dos mil dólares, mándame la catarata del Niágara, no la del Iguazú, la del Niágara que es un poquito más grande de cartas documento que me las voy a pasar reverendamente una por una por el quinto canto del ojete del mío y el de mi novia y vení por la vía legal que te espero”, fue el audio que le mandó el acusado.

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“Tengo que disfrazar, tengo que mentir”

En otro de los audios, Forastieri habla de falsificar y modificar documentación: “Muchachos, ustedes saben algo, si yo les paso un PDF de modificarlo, pues necesito mandar dos comprobantes porque tengo que hacer una transferencia que la tengo pactada el viernes, pero me están apurando hoy y la tengo que disfrazar, tengo que mentir, no me queda otra”.

“Espera nueve meses más”

Por último, en otro audio, Forastieri intenta calmar a un inversor y justificar demoras en una obra. “Dami, el departamento no está caído, el departamento se está haciendo y hay un montón de obras que están atrasadas, el país está hecho mierda”, sostuvo.

“Va a quedar espectacular boludo, haceme caso, esperalo, espera nueve meses más”, concluyó.