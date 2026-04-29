Mariano Toedtli y Darío Franco: lo bueno y lo malo de dos técnicos bajo presión

En el fútbol, los contextos mandan. Y hoy tanto Mariano Toedtli como Darío Franco están bajo la lupa, aunque sus realidades no sean exactamente iguales. Los dos tienen cosas para rescatar y también puntos que explican por qué sus equipos no terminan de despegar. Ese equilibrio entre lo bueno y lo malo es lo que hoy los tiene en la cornisa.

Lo bueno pasa por la estructura. Su equipo no suele desordenarse, compite en la mayoría de los partidos y rara vez queda expuesto. Hay una base que sostiene, un orden que permite sumar y mantenerse en carrera. No es poco en un torneo largo y exigente.

Además, logró cierta regularidad en los resultados. Sin brillar, el equipo se mantiene en zona de pelea y eso también es mérito del entrenador.

Pero lo malo es lo que hoy genera mayor preocupación: la falta de variantes. Cuando el partido se traba, Godoy Cruz no encuentra caminos alternativos. Le cuesta romper defensas cerradas, no siempre aprovecha las ventajas —incluso cuando tiene un jugador de más— y muchas veces termina repitiendo fórmulas que no funcionan.

Ahí es donde aparece la crítica más fuerte: un equipo que no evoluciona durante el partido y que depende demasiado de que el plan inicial salga bien.





independiente gimnasia clasico dario franco (7) Alf Ponce Mercado / MDZ

Darío Franco: una idea clara, pero sin continuidad

En Gimnasia y Esgrima de Mendoza, la realidad de Darío Franco es distinta.

Lo bueno está en la identidad. Cuando el equipo funciona, se nota. Gimnasia tiene momentos de buen fútbol, circulación, asociaciones y una idea que se reconoce. No juega al azar, sabe lo que busca y, en sus mejores versiones, lo logra.

Ese es el principal respaldo que hoy tiene el entrenador.

Sin embargo, lo malo aparece en la irregularidad. El Lobo no logra sostener en el tiempo lo bueno que muestra por momentos. Pasa de partidos interesantes a rendimientos muy bajos, como quedó expuesto en el clásico.

Ahí también pesa lo anímico. El golpe de una derrota fuerte no solo afecta el resultado, sino la confianza. Y hoy Gimnasia parece un equipo que todavía no logra reponerse del todo cuando recibe un impacto.

Esa falta de estabilidad es lo que pone en duda el proceso. Dos técnicos, dos realidades, pero un punto en común: los resultados ya no alcanzan para tapar las dudas. Toedtli tiene orden, pero le falta vuelo. Franco tiene idea, pero le falta continuidad.

Y en el fútbol argentino, cuando ese equilibrio no aparece, la cornisa se vuelve cada vez más angosta.