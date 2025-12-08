Javier Milei viaja al Nobel de la Paz pero acelera el regreso por la pulseada legislativa que se viene

El presidente estará en Oslo junto a María Corina Machado, invitado por la líder opositora venezolana. Vuelve el viernes para enfrentar una agenda cargada en Diputados y Senado.

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni en uno de los balcones de la Cámara de Diputados, presenciando la jura de los legisladores electos.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche hacia Oslo (Noruega) con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Días atrás, Javier Milei había recibido una invitación personal por parte de María Corina Machado y, durante este fin de semana, finalmente confirmó su presencia con un regreso previsto para el viernes 12.

La estadía en el país nórdico será corta a causa de las sesiones legislativas que comenzarán a partir del próximo miércoles, donde se iniciará formalmente el período de extraordinarias en el Congreso, con el fin de debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.

María Corina Machado fue reconocida con el Nobel de la Paz. María Corina Machado fue reconocida con el Nobel de la Paz. Getty Images En octubre de este año, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha” motivo por el cual el comité que otorga la condecoración considera “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Actualmente, la líder de Vente Venezuela afirma que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y enfrenta constantes amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.