Javier Milei viaja al Nobel de la Paz pero acelera el regreso por la pulseada legislativa que se viene
El presidente estará en Oslo junto a María Corina Machado, invitado por la líder opositora venezolana. Vuelve el viernes para enfrentar una agenda cargada en Diputados y Senado.
El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche hacia Oslo (Noruega) con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela, María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.
Días atrás, Javier Milei había recibido una invitación personal por parte de María Corina Machado y, durante este fin de semana, finalmente confirmó su presencia con un regreso previsto para el viernes 12.
La estadía en el país nórdico será corta a causa de las sesiones legislativas que comenzarán a partir del próximo miércoles, donde se iniciará formalmente el período de extraordinarias en el Congreso, con el fin de debatir el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas vinculadas a las áreas laboral, tributaria y previsional.
En octubre de este año, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha” motivo por el cual el comité que otorga la condecoración considera “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.
Actualmente, la líder de Vente Venezuela afirma que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y enfrenta constantes amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
La ceremonia en la que estará presente Javier Milei junto a otros mandatarios, como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se celebrará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo, donde se entregan los Premios desde el año 1990.
Así se enteraba María Corina Machado de que había ganado el Nobel de la Paz