Milei, presente en la final del Abierto Argentino de Polo que ganó La Natividad La Dolfina

El Presidente Javier Milei fue invitado a la final del 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo , en el que La Natividad-La Dolfina derrotó Ellerstina-Indios Chapaleufú. El cuarteto liderado por Adolfo Cambiaso se impuso 17 a 13 con autoridad

De esta manera, el equipo de las familias Cambiaso y Castagnola alcanzó la tan buscada Triple Corona, después de haberse quedado también, en esta misma temporada, con los Abiertos de Hurlingham y Tortugas. Es el sexto equipo en la historia en conseguirla; lo antecedieron Coronel Suárez, Santa Ana, Ellerstina, La Aguada y La Dolfina.

La formación de 40 goles de handicap, que combina leyendas y jóvenes figuras como Adolfo Cambiaso (50 años), su hijo Poroto (20) y sus sobrinos Bartolomé (h.) (24) y Camilo Castagnola (22), se adueñó de la final y coronó una temporada perfecta: ganó los 11 partidos que jugó y sumó las tres copas más importantes del calendario.

En la previa del partido hubo una exhibición de los aviones de la la escuela de aviación militar, además de la presencia de la Fanfarria Militar Alto Perú, la banda musical del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El presidente Javier Milei fue ovacionado por los asistentes al evento al momento de hacer su ingreso a los palcos, junto a su hermana, la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

La Natividad La Dolfina se impuso en el Abierto Argentino de Polo

La definición en la cancha 1 del Campo Argentino de Polo contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien le entregó la Championship Cup a Cambiaso. El presidente Javier Milei tuvo una distendida tarde en la que disfrutó del partido de polo, tal como lo hizo este último miércoles al asistir a las semifinales.

El presidente Javier Milei hizo la entrega de los premios a los ganadores de la final del Abierto Argentino de Polo. El premio principal es The Championship Cup, el trofeo más importante del polo, que recibió el propio Adolfito Cambiasso, ídolo del presidente de la Nación

El presidente Javier Milei entregó el trofeo a los ganadores

El mandatario, quien hace poco tiempo se hizo simpatizante de este deporte tradicional argentino, disfrutó de la final del Abierto de Polo, en un duelo que protagonizaron en Palermo La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú, con victoria de los primeros.