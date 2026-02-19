Descuartizó y quemó en la parrilla a su novia de 15 años: quedó en libertad

El femicida Pablo Víctor Cuchán , quien descuartizó y quemó en una parrilla a su novia Luciana Moretti en 2004 en Ingeniero White, recuperó la libertad este martes luego de que la Justicia hiciera lugar a un pedido de prescripción presentado por su defensa.

El 14 de febrero de 2024, Cuchán fue condenado a tres años de prisión en una nueva causa por lesiones leves agravadas y amenazas contra otra expareja y se encontraba preso en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra.

En ese fallo, el imputado había sido condenado a tres años de prisión y se encontraba alojado en la Unidad Penal N° 19 de Saavedra. La condena fue confirmada en julio de 2025 por la Cámara Penal de Bahía Blanca. Sin embargo, la defensa interpuso recursos extraordinarios que todavía no fueron resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

El viernes pasado, el abogado del femicida, Maximiliano De Mira, planteó la prescripción de la acción penal. Argumentó que los delitos atribuidos contemplan penas que no superan los dos años cada uno y que el plazo correspondiente había transcurrido sin que la sentencia quedara firme. La fiscalía se opuso al planteo, pero el juez en lo Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, resolvió hacer lugar al pedido.

En su resolución, el magistrado también aclaró que “no se encuentra acreditado en este proceso que el imputado haya cometido con posterioridad otro delito, lo que operaría como acto interruptivo”.

En paralelo, la Justicia en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca condenó días atrás a Cuchán a pagar una indemnización de 276.889.000 pesos a la familia de Luciana Moretti. El fallo fue dictado por el juez Juan Carlos Tufari, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2.

La sentencia impuso el pago por daño moral, daño psíquico y material, además de la pérdida de chance y gastos derivados del hecho. No obstante, la resolución todavía no adquirió firmeza y puede ser apelada ante la Cámara del fuero.

Así fue el femicidio de Luciana Moretti

Luciana Moretti tenía 15 años cuando fue asesinada el 16 de octubre de 2004 en la casa de Cuchán, en Ingeniero White. De acuerdo con la investigación, el cuerpo fue descuartizado y quemado en la parrilla del quincho de la vivienda. Los restos fueron arrojados en el patio del domicilio, en una chatarrería y en un descampado, donde los investigadores los encontraron varios días después.

En el juicio por el crimen, el acusado declaró que su novia había muerto por una sobredosis de cocaína. Sostuvo que se encontraba bajo efectos de drogas y que no supo cómo actuar frente al cuerpo. “Agarré 20 litros de solvente y 10 bolsas de leña, prendí fuego sobre ella, cerré las puertas y me fui. Alrededor de las 18.30 enfrié todo con agua y después lo metí en cuatro bolsas, limpié y me fui a tirar lo que había quedado”, expresó ante el tribunal.

También indicó que cuando decidió iniciar el fuego “Luciana ya no era Luciana” y que el cuerpo estaba pesado. No admitió haber realizado el descuartizamiento. Por el homicidio de Moretti, Cuchán cumplió una pena de 17 años de prisión.