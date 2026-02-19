Qué reveló la autopsia de la turista que murió en Puerto Madryn mientras buceaba

La investigación por la muerte de Sofía Devries , de 23 años, ocurrida mientras practicaba buceo en el Golfo Nuevo, en Puerto Madryn , incorporó un dato central: el resultado preliminar de la autopsia . Según confirmaron fuentes judiciales, los exámenes forenses establecieron que el fallecimiento se produjo por “ ahogamiento por inmersión sin participación de terceros ”.

El fiscal Alex Williams, a cargo del expediente, informó ante medios locales que la joven turista sufrió una descompensación durante el ascenso . Asimismo, el informe descartó signos de criminalidad o intervención externa.

No obstante, la Justicia continuará con la recolección de pruebas para reconstruir con precisión la secuencia y determinar si existió algún tipo de responsabilidad por parte de quienes debían velar por la seguridad durante la práctica.

En ese marco, el fiscal ordenó el secuestro de los equipos utilizados, entre ellos trajes, tanques y otros elementos técnicos, además de la documentación vinculada a la actividad, con el objetivo de someterlos a peritajes.

El cuerpo fue hallado en la misma zona donde se concentraba la búsqueda, a 20 metros de profundidad, en inmediaciones del Parque Submarino HU SHUN YU 809. El operativo incluyó rastrillajes por aire, agua y tierra. Participaron especialistas de Prefectura Naval Argentina a bordo del guardacostas GC-65 “Martín García” y se utilizó un vehículo operado de manera remota perteneciente a la empresa MARISCOPE Argentina S.A.

sofia devries puerto madryn (1) Sofía Devries X

Así fue la desaparición de Sofía en Puerto Madryn

La joven era buscada desde el lunes, tras un incidente registrado durante una práctica en la zona de Punta Cuevas. Había acudido junto a su pareja y otras cinco personas en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia, bajo la tutela de una escuela de buceo de Villa Ballester. Al no emerger a la superficie, se activó el protocolo de emergencia.

“Leo”, el novio de Sofía y quien estaba con ella en la inmersión, publicó historias de Instagram su versión de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo. Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua”. En el mismo mensaje, criticó a Prefectura: “No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos”.

Quién era Sofía Devries

Sofía Devries era oriunda de Moreno. Según su perfil profesional, cursó la licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE y obtuvo un título en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional. Se desempeñaba en el área de comunicación de la empresa de su pareja, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas.

En su cuenta de Instagram se presentaba como creadora de contenido y compartía publicaciones vinculadas a productos de bienestar y viajes por distintos destinos de Argentina, Brasil y Colombia. También promocionaba un libro de su autoría titulado “Cuentos para mentes rebuscadas”, compuesto por relatos breves.