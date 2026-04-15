Análisis del Xiaomi 17 Ultra: el teléfono que redefine la fotografía móvil en 2026

El lanzamiento del nuevo Xiaomi 17 Ultra marca un punto de inflexión para los usuarios que buscan un rendimiento profesional en el bolsillo. Este dispositivo combina un hardware de vanguardia con un sistema de cámaras desarrollado junto a Leica para dominar el segmento de los dispositivos de gama alta durante este año.

Desde mi perspectiva como redactora técnica, el equipo se destaca por no conformarse con mejoras cosméticas. La marca china decidió apostar fuerte por la óptica real antes que por el procesamiento excesivo de imagen. El resultado es un dispositivo que se siente como una cámara profesional que, por casualidad, también realiza llamadas y corre aplicaciones pesadas.

El corazón de este teléfono es su sensor principal de una pulgada, el Sony LYT-900 de segunda generación. Esta pieza de hardware permite que el dispositivo capte una cantidad de luz que sus competidores directos no logran procesar . Durante las pruebas de campo, el rango dinámico en situaciones de contraste extremo mostró una fidelidad superior. La colaboración con Leica no se queda en un simple logo; los perfiles de color "Authentic" y "Vibrant" ofrecen una estética que escapa a la saturación artificial típica de otros fabricantes de gama alta .

El sistema de cuatro cámaras incluye dos teleobjetivos periscópicos. Uno está pensado para retratos con una distancia focal de 75mm y el otro para capturas a larga distancia de 120mm. Considero que esta configuración es la más equilibrada del mercado actual, ya que evita las distorsiones digitales y mantiene la nitidez en niveles ópticos reales. Para quien valora la fotografía como pilar fundamental, Xiaomi ofrece una herramienta que permite trabajar archivos en formato RAW de 14 bits con una flexibilidad enorme para la edición posterior.

Un teléfono de gama alta con equilibrio técnico

Más allá de las lentes, el aparato rinde de forma impecable en las tareas diarias. El procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 permite que el sistema operativo fluya sin retrasos, incluso cuando tenés abiertas diez aplicaciones en segundo plano. La pantalla tiene una resolución 2K con un brillo máximo que permite usar el equipo bajo el sol mendocino sin forzar la vista. Es un panel que reproduce los colores con una precisión que sirve para retocar fotos de manera profesional sin sorpresas al verlas en otros monitores.

La batería de 5.500 mAh es otro punto que merece mención. En una jornada de uso intenso sacando fotos y grabando video en 4K, el dispositivo llega al final del día con carga restante. Si te quedás sin energía, el sistema de carga de 90 vatios recupera el total de la batería en menos de 40 minutos. Esta combinación de autonomía y velocidad es lo que se espera de un producto de este precio en 2026. A mi criterio, el Xiaomi 17 Ultra es el mejor equipo del año para quien pone la calidad de imagen por encima de todo lo demás, logrando un balance que pocas veces se ve en la industria.