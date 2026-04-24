Teléfonos Xiaomi que nunca tendrán HyperOS 3: guía definitiva

La empresa Xiaomi oficializó el listado de terminales que no contarán con la nueva versión de software HyperOS 3 . Esta medida afecta a dispositivos de las líneas Mi, Redmi y POCO que cumplieron su ciclo de soporte tras varios años en el mercado local y global.

Xiaomi prioriza los recursos de ingeniería para los lanzamientos más actuales con tecnología de inteligencia artificial.

La lista de dispositivos que no recibirán la actualización incluye terminales que fueron muy populares entre los usuarios argentinos. A continuación, se detallan los equipos que ya no figuran en los planes de la marca:

La línea Redmi también sufre un recorte en su catálogo de dispositivos con soporte vigente. Los modelos mencionados a continuación no podrán instalar el último sistema operativo:

Serie Redmi: Redmi Note 13 (4G); Redmi Note 12R (Serie completa); Redmi Note 12S; Redmi Note 12R Pro; Redmi Note 12 (Serie completa); Redmi 12C; Redmi 12 (Serie completa); Redmi A2 (Serie completa).



La falta de memoria RAM y la antigüedad de los procesadores son los motivos principales de esta decisión. El nuevo software requiere una gestión de recursos más veloz para ejecutar los procesos de inteligencia artificial. Al no recibir más parches de seguridad, estos equipos se vuelven más vulnerables, por lo que se recomienda precaución al manejar datos bancarios en estos modelos.