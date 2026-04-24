Teléfonos Xiaomi que nunca tendrán HyperOS 3: guía definitiva
Damos a conocer cuáles son los modelos de Xiaomi que quedan fuera del soporte oficial. La falta de potencia técnica impide la llegada del nuevo sistema.
La empresa Xiaomi oficializó el listado de terminales que no contarán con la nueva versión de software HyperOS 3. Esta medida afecta a dispositivos de las líneas Mi, Redmi y POCO que cumplieron su ciclo de soporte tras varios años en el mercado local y global.
Modelos de Xiaomi y POCO sin soporte
La lista de dispositivos que no recibirán la actualización incluye terminales que fueron muy populares entre los usuarios argentinos. A continuación, se detallan los equipos que ya no figuran en los planes de la marca:
Serie Xiaomi:
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Xiaomi 12 Lite;
Xiaomi 12X;
Xiaomi 11i (Serie completa);
Xiaomi Mi 11;
Xiaomi 11T (Serie completa);
Xiaomi Mi 11 Lite;
Xiaomi Mi 11X (Serie completa);
Xiaomi Mi 11 (Serie completa);
Xiaomi Mi Mix Fold;
Xiaomi Mix 4;
Xiaomi Pad 5 (Serie completa);
Xiaomi Civi.
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Serie POCO:
POCO C71 y C75;
POCO M6 (Serie completa);
POCO C65, C51 y C55;
POCO X5 (Serie completa);
POCO X4 GT (Serie completa);
POCO M5 (Serie completa);
POCO F4 (Serie completa);
POCO F4 GT;
POCO M4.
Equipos Redmi que no se actualizan
La línea Redmi también sufre un recorte en su catálogo de dispositivos con soporte vigente. Los modelos mencionados a continuación no podrán instalar el último sistema operativo:
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Serie Redmi:
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Redmi Note 13 (4G);
Redmi Note 12R (Serie completa);
Redmi Note 12S;
Redmi Note 12R Pro;
Redmi Note 12 (Serie completa);
Redmi 12C;
Redmi 12 (Serie completa);
Redmi A2 (Serie completa).
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La falta de memoria RAM y la antigüedad de los procesadores son los motivos principales de esta decisión. El nuevo software requiere una gestión de recursos más veloz para ejecutar los procesos de inteligencia artificial. Al no recibir más parches de seguridad, estos equipos se vuelven más vulnerables, por lo que se recomienda precaución al manejar datos bancarios en estos modelos.