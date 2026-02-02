Xiaomi tiene el mejor teléfono para fotógrafos, según expertos

El nuevo Xiaomi llega con un sensor de una pulgada y tecnología LOFIC HDR para ofrecer una calidad de imagen inédita en la telefonía móvil de 2026.

Xiaomi presentó en China su teléfono más ambicioso hasta la fecha para los amantes de la fotografía. El Xiaomi 17 Ultra es una herramienta para expertos, ya que apuesta por innovaciones de hardware en lugar de trucos de inteligencia artificial para lograr tomas con un rango dinámico muy superior.

Innovación en hardware con sensores LOFIC HDR Xiaomi 17 Ultra: primer vistazo del gama alta del año La gran novedad de este equipo de Xiaomi es el sensor principal LightFusion 1050L de una pulgada. A diferencia de lo que hacen Apple o Samsung, que dependen mucho del procesado digital, este sensor utiliza una tecnología llamada LOFIC HDR. En pocas palabras, esto permite capturar un rango dinámico de hasta 20 pasos en una sola toma, evitando esas fotos que parecen "dibujadas" o artificiales. Los expertos del sector coinciden en que este avance pone al teléfono a la par de cámaras de formato medio.

El sensor es físicamente más grande que el de la mayoría de los competidores, lo que le permite captar mucha más luz de forma natural. Esto se traduce en fotos con sombras más ricas y luces que no se "queman" al toque cuando hay mucho sol. Es un cambio de rumbo importante en la tecnología móvil, ya que la empresa prefiere invertir en mejores fierros antes que en efectos de software que a veces fallan.

Cámaras profesionales y la alianza con Leica Otro punto a destacar en el panel de cámaras es el teleobjetivo de 200 megapíxeles. Lo curioso acá es que ofrece un zoom óptico continuo que va desde los 75mm hasta los 100mm. Casi todos los celulares actuales te obligan a elegir un aumento fijo (como 3x o 5x) y después usan zoom digital, pero este sistema permite elegir cualquier punto intermedio sin perder nitidez. Es ideal para los que quieren tener el control total de la composición sin que la imagen se rompa.

Xiaomi 17 Ultra - Portada Xiaomi 17 Ultra: una cámara bestial en un gama alta. Imagen generada con IA La asociación con la histórica marca alemana sigue vigente bajo el nombre de "Xiaomi 17 Ultra by Leica". Esta edición especial no solo trae el icónico logo rojo, sino que incluye un anillo físico en la parte de atrás del teléfono. Con este accesorio podés controlar el enfoque, el zoom o la exposición como si tuvieras una cámara compacta de verdad. Adentro, el equipo corre con el chip Snapdragon Elite Gen 5 y tiene hasta 16GB de RAM, asegurando que el proceso de guardado de fotos pesadas sea instantáneo.