Xiaomi 17 Ultra: la nueva joya con cámara ultrazoom de 200 MP

El nuevo Xiaomi 17 Ultra llega con un zoom óptico continuo revolucionario y una batería gigante. Te contamos todos los detalles de este teléfono de lujo.

Xiaomi sorprendió a todos en su casa con el lanzamiento de su nuevo equipo de gama alta. El Xiaomi 17 Ultra ya es oficial y viene con la idea fija de ser el mejor celular de 2026. Tiene un procesador que vuela y una cámara que deja atrás a los demás competidores.

La empresa eligió Pekín para mostrar este teléfono que busca dominar el mercado el año que viene. Pusieron toda el presupuesto en lo que respecta a fotografía y rendimiento. Aunque recién se vio en China, la idea es que llegue al mercado después del Mobile World Congress de Barcelona, que se hace en marzo. Hasta entonces, los datos que anticiparon en la presentación oficial ya nos dejan ver que no vinieron a jugar. Es un equipo que marca un camino claro para lo que se viene en tecnología móvil.

La cámara del Xiaomi 17 Ultra y su zoom de 200 megapíxeles Xiaomi 17 Ultra: primer vistazo del gama alta del año La gran novedad es el módulo circular gigante que tiene atrás. Xiaomi sigue colaborando con Leica y esta vez trajeron un sensor de 200 megapíxeles para el zoom. Lo bueno de este sistema es que es un zoom óptico continuo que va de 3x a 4.3x. Esto quiere decir que podés acercar la imagen sin que se pierda calidad en ningún momento del recorrido, algo que no se veía en un teléfono inteligente común.

image El diseño del Xiaomi 17 Ultra destaca por su acabado y marco de aluminio. Notebookcheck Además de ese lente, tiene un sensor principal de una pulgada con 50 megapíxeles. Es ideal para sacar fotos cuando hay poca luz, porque el sensor es tan grande que capta todo. Sumaron también un ultra gran angular y un sensor TOF 3D para que el efecto de profundidad salga impecable. Todo el sistema corre con funciones de inteligencia artificial que ayudan a que las fotos salgan bien sin que seas un experto. Permite grabar video en 8K y tiene perfiles de color profesionales que le dan un toque distinto a cada toma.

Potencia de punta y una batería que no se acaba más Adentro del equipo hay un hardware que asombra. Estrena el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que está hecho con tecnología de 3 nanómetros. De acuerdo al sitio Notebookcheck, esto garantiza que el celular sea rapidísimo y que no gaste energía de más. Viene con hasta 16 GB de RAM, así que podés tener mil aplicaciones abiertas que no se va a trabar. Es un dispositivo de gama alta que está pensado para durar muchos años sin ponerse lento. El sistema HyperOS 3, basado en Android 16, hace que la experiencia sea suave y muy intuitiva desde el primer momento.