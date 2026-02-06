Xiaomi 17 Ultra: precio y batería confirmados para el mercado global en 2026

El lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra en los mercados internacionales genera debates por las diferencias técnicas entre regiones. Según filtraciones recientes, el dispositivo llegará a las tiendas europeas con una configuración de 16 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento de 512 GB para pelear el liderazgo.

Xiaomi prepara el desembarco de su mejor teléfono para este año, pero los datos que se filtraron no son iguales para todos los países. El modelo que llega a las perchas internacionales tiene algunos cambios que quizás no caen del todo bien entre los fanáticos de los teléfonos gama alta. La noticia se dio a conocer a través del filtrador Arsène Lupin en la red social X y fue replicada por sitios especializados como Android Authority.

Batería y regulaciones de seguridad en el modelo internacional La diferencia más grande entre las versiones del Xiaomi 17 Ultra se encuentra en la gestión de la energía. Mientras que en China el equipo trae una batería de 6.800 mAh, en el resto del mundo llegará con una de 6.000 mAh. Son 800 mAh de diferencia que se pueden notar si usás mucho el celular durante el día. El motivo de este recorte no es un capricho de la marca, sino que tiene que ver con las leyes de transporte y seguridad.

Xiaomi 17 Ultra - Portada Xiaomi 17 Ultra: un nuevo módulo que promete fotografía profesional Xiaomi Analistas del sector explican que las normas europeas son mucho más rígidas con las baterías de litio de alta densidad. Estos procesos de control para el traslado de mercadería obligan a las empresas a achicar los componentes para cumplir con las certificaciones. A esto se le suma que la Unión Europea mira con lupa el tema de la sostenibilidad, lo que condiciona el diseño interno de los teléfonos que quieren entrar a ese mercado. El resultado es un producto que cuesta más caro en euros pero que rinde un poco menos que el original asiático.

Fotografía de gama alta y diseño del nuevo dispositivo Xiaomi 17 Ultra: primer vistazo del gama alta del año A pesar de tener menos capacidad eléctrica, el equipo promete ser una bestia en el apartado de las fotos. Se habla de un sensor de imagen que sería el más grande visto hasta ahora en un móvil. Además, incluiría un sistema de zoom óptico continuo que permite acercar la imagen sin que se pierda calidad ni se vea todo pixelado. Este nivel de hardware justifica, según Xiaomi, que el precio de salida sea de 1.499 euros (casi $2.500.000 de pesos argentinos) para competir así contra los mejores modelos gama alta de Samsung o Apple.