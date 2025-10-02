Samsung vs Xiaomi ¿Cuál es la marca de smartphones más vendida en Latinoamérica?

Esta compañía alcanzó el segundo puesto en ventas de smartphones en Latinoamérica, con 6,7 millones de unidades enviadas durante el segundo trimestre de 2025.

El crecimiento de Xiaomi en Latinoamérica se consolidó durante el segundo trimestre de 2025, cuando la firma china vendió 6,7 millones de smartphones y registró un aumento interanual del 8 %. De esta manera, la marca se posicionó como la segunda más importante de la región, superando con amplitud a Motorola y quedando solo detrás de Samsung.

Una estrategia enfocada en el precio y el ecosistema El éxito de smartphones Xiaomi en el mercado latinoamericano responde a una estrategia centrada en dispositivos accesibles y a la construcción de un ecosistema más amplio. Modelos como el Redmi A5 y el Redmi 14C se han convertido en referentes por su equilibrio entre prestaciones y precio, captando la atención de consumidores en países como Argentina y Colombia.

image Samsung y Xiaomi lideran el segmento de ventas.

Mientras tanto, Samsung mantiene el liderazgo con 11 millones de unidades vendidas, aunque la distancia con Xiaomi empieza a achicarse. Motorola, en cambio, cayó al tercer puesto tras comercializar solo 5,1 millones de equipos y sufrir una caída del 10 %. Marcas emergentes como Honor lograron un crecimiento del 70 %, aunque aún se mantienen lejos de disputar los primeros lugares.

Según analistas del sector, el desempeño de Xiaomi es resultado de tres factores: la oferta de smartphones económicos en mercados sensibles al precio, la integración de productos inteligentes que refuerzan la experiencia de marca y la capacidad de adaptarse a un escenario global de ralentización con propuestas competitivas.