Los 3 mejores smartphones gama media de Xiaomi

El mercado de smartphones gama media de Xiaomi sigue en plena expansión en 2025, consolidando a la compañía como una de las favoritas en Latinoamérica y Europa. Su estrategia se apoya en dispositivos que ofrecen un equilibrio entre rendimiento, diseño y precio, lo que los convierte en una opción atractiva frente a competidores tradicionales.

Uno de los modelos más destacados es el Note 14 Pro de Redmi , que sobresale por su cámara de 200 MP con estabilización óptica (OIS). Esta característica lo posiciona como un referente en fotografía móvil, incluso en condiciones de poca luz. Además, cuenta con una pantalla AMOLED CrystalRes de 6,67 pulgadas con 3.000 nits de brillo, ideal para uso en exteriores.

El dispositivo integra funciones inteligentes gracias a la IA de Google Gemini y ofrece un rendimiento sólido para multitarea, manteniendo un precio competitivo cercano a los 349 euros ($581,000 pesos argentinos).

El segundo lugar lo ocupa el POCO X7 Pro, diseñado para usuarios que buscan un equipo versátil y con gran batería. Con 6.000 mAh de capacidad y carga rápida, garantiza autonomía durante todo el día, incluso en jornadas intensas.

Su procesador Dimensity 8400 Ultra lo convierte en una opción muy valorada para gaming y aplicaciones exigentes. Además, incorpora una pantalla AMOLED 1.5K a 120 Hz, que ofrece fluidez y una experiencia visual destacada. Su precio oscila entre 300 y 400 euros (arriba de los $500,000 pesos argentinos), lo que refuerza su relación calidad-precio.

Redmi 13: la opción más accesible

image Redmi 13: la opción más accesible Redmi

En tercer lugar aparece el Redmi 13, disponible en versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su diseño estilizado, la pantalla brillante y la autonomía confiable lo convierten en una alternativa atractiva para quienes buscan un smartphone económico sin renunciar a buenas prestaciones.

Con un precio cercano a los 127 euros en oferta ($211,000 pesos argentinos aproximadamente), este modelo es uno de los más competitivos del mercado y un claro ejemplo de la estrategia de Xiaomi en el segmento de entrada.

Xiaomi Redmi 14C

El éxito de estos modelos confirma el posicionamiento de Xiaomi en la gama media, un segmento clave para la región.