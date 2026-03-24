Samsung Galaxy Z Flip8 vs. Samsung Galaxy Z Flizp7: qué teléfono conviene comprar en 2026

La llegada del verano en el —hemisferio norte— en este 2026 trae consigo una de las incógnitas más grandes para los entusiastas de Samsung : el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip8 . Si bien la información oficial es escasa, las filtraciones permiten trazar una comparativa detallada frente al actual Samsung Galaxy Z Flip7 , el referente plegable del mercado.

El mercado de los teléfonos plegables maduró significativamente, y este año la firma surcoreana parece enfocarse en el refinamiento estructural más que en revoluciones visuales. Con la serie S26 ya establecida, los ojos están puestos en cómo la IA y los nuevos procesadores de 2 nanómetros elevarán la experiencia de los usuarios que buscan diseño y portabilidad extrema.

Aunque todavía es pronto, circula un rumor interesante sobre el peso del Galaxy Z Flip8 . Fuentes coreanas sugieren que el nuevo modelo será considerablemente más ligero que su predecesor. Mientras que el Samsung Galaxy Z Flip7 pesa 188 gramos, se especula que el Samsung Galaxy Z Flip8 podría reducir esa cifra hasta los 180 gramos, logrando un cuerpo un poco más delgado y compacto.

Se espera que el Samsung Galaxy Z Flip8 sea más delgado y ligero, mejorando su portabilidad.

En cuanto a la estética, no se esperan giros radicales. La apuesta de Samsung seguiría basándose en la combinación premium de aluminio y cristal , manteniendo la disposición de botones que ya conocemos. ¿Es posible mejorar un diseño que ya roza la perfección ergonómica? La respuesta parece estar en los detalles sutiles y en la llegada de nuevos colores que refrescarán la vitrina de los plegables este año.

El rendimiento es donde el Samsung Galaxy Z Flip8 marcaría su mayor distancia. Se espera que incorpore el procesador Exynos 2600, fabricado con tecnología de 2 nm, superando al Exynos 2500 (3 nm) presente en el Samsung Galaxy Z Flip7 . Este salto tecnológico promete una eficiencia superior, similar a lo visto en la serie S26, manteniendo los 12 GB de RAM que garantizan una multitarea fluida.

El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación.

En el apartado de software, la situación es curiosa. Aunque el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip8 coincidiría con Android 17, lo más probable es que debute con Android 16 y One UI 8.5.

Samsung Galaxy Z Flip8 - Interna 2 El Samsung Galaxy Z Flip7 sigue siendo una opción potente para quienes buscan calidad en 2026. Samsung

Cámaras y batería: ¿continuidad o estancamiento para Samsung?

Para quienes esperaban una revolución fotográfica, las noticias son moderadas. Según una filtración del sitio web coreano The Bell, " el Galaxy Z Flip8 contará con una configuración de doble cámara trasera, compuesta por una cámara principal de 50 MP y una ultra gran angular de 12 MP”. Esto significa que el hardware sería virtualmente idéntico al del Samsung Galaxy Z Flip7, dejando el peso de la mejora en manos de la fotografía computacional.

Lo mismo ocurre con la energía. Se estima que el Samsung Galaxy Z Flip8 mantendrá la batería de 4300 mAh y la carga por cable de 25 W del Samsung Galaxy Z Flip7. Si bien son cifras sólidas, quedan algo rezagadas frente a competidores que ya integran tecnologías de silicio-carbono. Sin embargo, la optimización del nuevo chipset podría estirar esas horas de uso diario que tanto valoran los usuarios.