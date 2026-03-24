Samsung Galaxy Z Flip8 vs. Samsung Galaxy Z Flizp7: qué teléfono conviene comprar en 2026
¿Buscás un plegable? Comparamos el Samsung Galaxy Z Flip8 con el Samsung Galaxy Z Flip7 para descubrir qué equipo de Samsung lidera este 2026.
La llegada del verano en el —hemisferio norte— en este 2026 trae consigo una de las incógnitas más grandes para los entusiastas de Samsung: el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip8. Si bien la información oficial es escasa, las filtraciones permiten trazar una comparativa detallada frente al actual Samsung Galaxy Z Flip7, el referente plegable del mercado.
El mercado de los teléfonos plegables maduró significativamente, y este año la firma surcoreana parece enfocarse en el refinamiento estructural más que en revoluciones visuales. Con la serie S26 ya establecida, los ojos están puestos en cómo la IA y los nuevos procesadores de 2 nanómetros elevarán la experiencia de los usuarios que buscan diseño y portabilidad extrema.
Diseño y portabilidad: ¿será el Samsung Galaxy Z Flip8 el más liviano de la historia?
Aunque todavía es pronto, circula un rumor interesante sobre el peso del Galaxy Z Flip8. Fuentes coreanas sugieren que el nuevo modelo será considerablemente más ligero que su predecesor. Mientras que el Samsung Galaxy Z Flip7 pesa 188 gramos, se especula que el Samsung Galaxy Z Flip8 podría reducir esa cifra hasta los 180 gramos, logrando un cuerpo un poco más delgado y compacto.
En cuanto a la estética, no se esperan giros radicales. La apuesta de Samsung seguiría basándose en la combinación premium de aluminio y cristal, manteniendo la disposición de botones que ya conocemos. ¿Es posible mejorar un diseño que ya roza la perfección ergonómica? La respuesta parece estar en los detalles sutiles y en la llegada de nuevos colores que refrescarán la vitrina de los plegables este año.
Potencia de 2 nanómetros: el corazón del Samsung Galaxy Z Flip8
El rendimiento es donde el Samsung Galaxy Z Flip8 marcaría su mayor distancia. Se espera que incorpore el procesador Exynos 2600, fabricado con tecnología de 2 nm, superando al Exynos 2500 (3 nm) presente en el Samsung Galaxy Z Flip7. Este salto tecnológico promete una eficiencia superior, similar a lo visto en la serie S26, manteniendo los 12 GB de RAM que garantizan una multitarea fluida.
En el apartado de software, la situación es curiosa. Aunque el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Flip8 coincidiría con Android 17, lo más probable es que debute con Android 16 y One UI 8.5.
Cámaras y batería: ¿continuidad o estancamiento para Samsung?
Para quienes esperaban una revolución fotográfica, las noticias son moderadas. Según una filtración del sitio web coreano The Bell, " el Galaxy Z Flip8 contará con una configuración de doble cámara trasera, compuesta por una cámara principal de 50 MP y una ultra gran angular de 12 MP”. Esto significa que el hardware sería virtualmente idéntico al del Samsung Galaxy Z Flip7, dejando el peso de la mejora en manos de la fotografía computacional.
Lo mismo ocurre con la energía. Se estima que el Samsung Galaxy Z Flip8 mantendrá la batería de 4300 mAh y la carga por cable de 25 W del Samsung Galaxy Z Flip7. Si bien son cifras sólidas, quedan algo rezagadas frente a competidores que ya integran tecnologías de silicio-carbono. Sin embargo, la optimización del nuevo chipset podría estirar esas horas de uso diario que tanto valoran los usuarios.