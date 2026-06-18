La línea de televisores de Philips comanda las propuestas de tecnología para el hogar
Philips despliega opciones multimedia de cara a las celebraciones de junio. La oferta abarca pantallas de alta resolución, barras de sonido y auriculares.
Con la Copa Mundial y la aproximación al Día del Padre, las marcas potencian sus ofertas en televisores y sistemas de audio. La reciente presentación de la marca Philips despliega un catálogo que busca actualizar la experiencia audiovisual mediante la incorporación de paneles con iluminación ambiental y sistemas de procesamiento optimizados por inteligencia artificial.
Modelos destacados de la línea de televisores
Las opciones para la renovación de las pantallas contemplan diferentes perfiles de usuarios según sus hábitos de consumo. El televisor 50PUD8100/77 ofrece resolución 4K Ultra HD y compatibilidad con formatos HDR10+ sobre la plataforma operativa TITAN OS. Por su parte, la variante 55PUD8250/77 incorpora tecnología QLED para lograr niveles de brillo superiores y el sistema Ambilight, un mecanismo que proyecta luces sobre el muro posterior para ampliar la percepción visual de las escenas de acción.
En el sector de mayor jerarquía, la compañía posiciona el televisor 65OLED779/77, equipado con un panel orgánico y el procesador P5. El dispositivo ejecuta análisis lógicos en tiempo real para calibrar el contraste de las imágenes y dispone de una tasa de refresco de 120 Hz, una especificación requerida por los usuarios de consolas de juegos. La adopción de estas características técnicas intenta satisfacer las demandas de reproducción de color de los cinéfilos dentro del segmento residencial de Philips.
Barras de sonido y sistemas de audio envolvente
La propuesta para complementar el entretenimiento hogareño otorga un rol central a la fidelidad acústica. El catálogo incorpora la barra de sonido TAB7908/77, un equipo que trabaja con una configuración de 5.1.2 canales y un subwoofer inalámbrico. Este periférico de audio cuenta con soporte nativo para codificación Dolby Atmos y añade un canal central específico destinado a dotar de mayor nitidez a las voces y diálogos de las transmisiones de streaming.
Auriculares inalámbricos para el consumo individual
La firma atiende además las necesidades de aislamiento personal mediante dispositivos portátiles de reproducción. Los auriculares inalámbricos modelo TAH8506BK portan controladores de 40 milímetros y un sistema de cancelación activa de ruido para mitigar las interferencias del entorno. La unidad dispone de conectividad Bluetooth multipunto para alternar el enlace entre computadoras y terminales móviles, asegurando una autonomía de hasta 60 horas de funcionamiento continuo por cada ciclo de carga eléctrica.
La distribución de este portafolio busca cubrir los diferentes segmentos de la demanda estacional en las tiendas del país. Los analistas del sector estiman que los productos vinculados a los deportes, el streaming y la música mantendrán su vigencia durante el actual período comercial. Las sucursales mayoristas ya coordinan el abastecimiento de los locales comerciales para garantizar la disponibilidad de las series de pantallas y accesorios de audio antes de las festividades familiares de mitad de año.