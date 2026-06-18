La línea de televisores de Philips comanda las propuestas de tecnología para el hogar

Philips despliega opciones multimedia de cara a las celebraciones de junio. La oferta abarca pantallas de alta resolución, barras de sonido y auriculares.

La ingeniería de la línea de televisores Philips unifica las funciones de conectividad de los periféricos mediante protocolos inalámbricos.

Con la Copa Mundial y la aproximación al Día del Padre, las marcas potencian sus ofertas en televisores y sistemas de audio. La reciente presentación de la marca Philips despliega un catálogo que busca actualizar la experiencia audiovisual mediante la incorporación de paneles con iluminación ambiental y sistemas de procesamiento optimizados por inteligencia artificial.

El sistema Ambilight coordina la proyección de luces traseras con los tonos cromáticos que despliega la pantalla principal. Philips Modelos destacados de la línea de televisores Las opciones para la renovación de las pantallas contemplan diferentes perfiles de usuarios según sus hábitos de consumo. El televisor 50PUD8100/77 ofrece resolución 4K Ultra HD y compatibilidad con formatos HDR10+ sobre la plataforma operativa TITAN OS. Por su parte, la variante 55PUD8250/77 incorpora tecnología QLED para lograr niveles de brillo superiores y el sistema Ambilight, un mecanismo que proyecta luces sobre el muro posterior para ampliar la percepción visual de las escenas de acción.

Las opciones para la renovación de las pantallas contemplan diferentes perfiles de usuarios según sus hábitos de consumo. Phillips En el sector de mayor jerarquía, la compañía posiciona el televisor 65OLED779/77, equipado con un panel orgánico y el procesador P5. El dispositivo ejecuta análisis lógicos en tiempo real para calibrar el contraste de las imágenes y dispone de una tasa de refresco de 120 Hz, una especificación requerida por los usuarios de consolas de juegos. La adopción de estas características técnicas intenta satisfacer las demandas de reproducción de color de los cinéfilos dentro del segmento residencial de Philips.

Barras de sonido y sistemas de audio envolvente La propuesta para complementar el entretenimiento hogareño otorga un rol central a la fidelidad acústica. El catálogo incorpora la barra de sonido TAB7908/77, un equipo que trabaja con una configuración de 5.1.2 canales y un subwoofer inalámbrico. Este periférico de audio cuenta con soporte nativo para codificación Dolby Atmos y añade un canal central específico destinado a dotar de mayor nitidez a las voces y diálogos de las transmisiones de streaming.

El canal central de la barra de audio incrementa la claridad de las frecuencias medias en las transmisiones deportivas. Philips Auriculares inalámbricos para el consumo individual La firma atiende además las necesidades de aislamiento personal mediante dispositivos portátiles de reproducción. Los auriculares inalámbricos modelo TAH8506BK portan controladores de 40 milímetros y un sistema de cancelación activa de ruido para mitigar las interferencias del entorno. La unidad dispone de conectividad Bluetooth multipunto para alternar el enlace entre computadoras y terminales móviles, asegurando una autonomía de hasta 60 horas de funcionamiento continuo por cada ciclo de carga eléctrica.