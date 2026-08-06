Cómo saber si tu contraseña fue afectada por una filtración de datos en internet

Una contraseña puede convertirse en una de las principales puertas de entrada para los ciberdelincuentes cuando ocurre una filtración de datos en internet . Cada día, millones de usuarios utilizan servicios digitales sin saber que sus credenciales pueden haber quedado expuestas después de ataques contra empresas, plataformas o aplicaciones que almacenan información personal.

Las filtraciones de datos son cada vez más frecuentes y pueden incluir correos electrónicos, números de teléfono, nombres de usuario y contraseñas cifradas que terminan circulando en bases de datos ilegales. Aunque muchas compañías cuentan con sistemas avanzados de seguridad, ningún servicio conectado a internet está completamente libre de sufrir una vulneración.

El problema aumenta cuando una misma contraseña se utiliza en diferentes cuentas . Una clave repetida en el correo electrónico, redes sociales, plataformas de streaming o servicios bancarios puede permitir que un atacante intente ingresar a otros perfiles utilizando los mismos datos obtenidos en una filtración .

Por este motivo, los especialistas en ciberseguridad recomiendan revisar periódicamente si alguna contraseña personal apareció en una base de datos comprometida. Actualmente existen herramientas gratuitas que permiten realizar esta comprobación en menos de un minuto, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Hasta hace algunos años, detectar si una cuenta había sido afectada por un ataque informático era una tarea compleja reservada para especialistas. Hoy existen plataformas públicas que recopilan información sobre filtraciones conocidas y permiten a cualquier usuario revisar si sus datos fueron expuestos.

Los especialistas recomiendan utilizar claves únicas, extensas y seguras para proteger información personal en línea diariamente.

Una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial es Have I Been Pwned?, creada por el especialista en seguridad informática Troy Hunt. Su funcionamiento es sencillo: solo hay que ingresar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para conocer si esos datos aparecen vinculados a alguna filtración registrada.

En caso de encontrar coincidencias, la plataforma informa en qué incidente estuvo involucrada la cuenta y qué tipo de información fue comprometida. Sin embargo, no muestra las contraseñas exactas ni expone claves privadas, ya que su objetivo es alertar al usuario sobre posibles riesgos.

Además de esta herramienta, los principales sistemas tecnológicos incorporaron funciones de protección similares:

El gestor de contraseñas de Google analiza las claves almacenadas y avisa cuando detecta que alguna fue publicada en una filtración conocida.

cuando detecta que alguna fue publicada en una conocida. Apple también ofrece un sistema de monitoreo integrado en sus dispositivos.

en sus dispositivos. Firefox Monitor permite consultar si un correo electrónico aparece dentro de registros filtrados.

Estas herramientas funcionan como una advertencia temprana para que los usuarios puedan cambiar sus credenciales antes de que sean utilizadas por terceros.

Herramientas gratuitas permiten comprobar en menos de un minuto si tus datos fueron comprometidos en internet. Imagen generada por la IA

Qué hacer si una contraseña fue comprometida

Encontrar una cuenta asociada a una filtración de datos no significa necesariamente que un atacante ya haya ingresado al perfil. Sin embargo, sí indica que existe un riesgo y que es recomendable actuar rápidamente.

El primer paso consiste en cambiar la contraseña afectada. Si esa misma clave fue utilizada en otros servicios, también debe reemplazarse en cada uno de ellos. La reutilización de contraseñas continúa siendo uno de los principales errores de seguridad digital, ya que permite que una única filtración comprometa múltiples cuentas.

Otra recomendación es utilizar un gestor de contraseñas. Estas aplicaciones generan claves únicas y complejas para cada servicio, evitando que el usuario tenga que repetir combinaciones fáciles de recordar pero más vulnerables.

Los especialistas aconsejan que las contraseñas tengan una extensión considerable, combinando letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. De esta manera, se dificulta el trabajo de programas utilizados para intentar descifrarlas mediante ataques automáticos.

También es fundamental activar la autenticación en dos pasos, conocida como verificación multifactor. Este sistema agrega una segunda barrera de seguridad mediante códigos temporales, aplicaciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator, llaves físicas o métodos adicionales de verificación.

Herramientas gratuitas permiten comprobar en menos de un minuto si tus datos fueron comprometidos en internet. Shutterstock

El hábito que puede evitar el robo de información personal

En un contexto donde las filtraciones de datos ocurren con mayor frecuencia, mantener una buena seguridad digital depende de pequeños hábitos que pueden marcar una gran diferencia.

Revisar periódicamente si una contraseña apareció en internet, modificar claves antiguas y evitar utilizar la misma combinación en diferentes plataformas son acciones simples que reducen notablemente las posibilidades de sufrir un acceso no autorizado.

Los expertos recomiendan realizar estos controles de forma regular, especialmente después de grandes filtraciones que afectan a servicios populares. La comprobación apenas requiere unos segundos y puede ayudar a detectar una amenaza antes de que un ciberdelincuente aproveche esos datos.