TCL filtra los detalles del P80 Pro y sorprende con sus bordes ultra delgados
La marca china prepara el lanzamiento de la serie P80 con pantallas de marcos reducidos y precios competitivos.
El mercado de celulares de gama media registra una filtración sobre los próximos lanzamientos de la compañía china TCL. A través de la serie TCL P80 Pro, la marca incorpora bordes de pantalla extremadamente angostos, un panel con tecnología NXTPAPER y baterías de gran capacidad.
El fabricante busca posicionar estos dos teléfonos mediante un diseño que imita las líneas de equipos de categorías superiores. Las imágenes filtradas muestran terminaciones pulidas en tonos gris azulado y crema, distanciándose del acabado mate presentado en la feria CES 2026.
Pantalla OLED NXTPAPER y procesador MediaTek
El modelo superior de la línea equipa un panel OLED NXTPAPER de 6,83 pulgadas con una resolución de 2766 × 1280 píxeles. En el interior del chasis opera el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite junto a 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.
La pantalla reduce el cansancio de la vista mediante la tecnología antirreflejo característica de la empresa TCL. Esta configuración de componentes permite ejecutar aplicaciones exigentes, reproducción de contenidos en alta definición y navegación con fluidez en el teléfono.
Batería extensa y cámaras en el modelo P80 Pro
El apartado de la batería destaca con un acumulador de 5.800 mAh que garantiza más de una jornada completa de uso continuo. El sistema de cámaras del TCL P80 Pro incluye un sensor principal posterior de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un lente gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles para autorretratos.
Por su parte, el modelo estándar ajusta sus especificaciones para ofrecer una alternativa más económica por 300 euros. La propuesta de TCL en este segmento busca captar al público que valora la autonomía energética.
Especificaciones del modelo estándar de la serie P80
La versión base conserva el panel de 6,83 pulgadas, los 8 GB de memoria RAM y la misma configuración de lentes fotográficas. Las diferencias principales residen en el procesador MediaTek Dimensity 7300 Elite, una memoria interna de 128 GB y una batería de 5.000 mAh.
Esta estrategia permite recortar costos sin degradar la experiencia visual o el rendimiento de la cámara en tareas cotidianas. La marca mantiene un equilibrio entre precio y prestaciones para competir en los mercados europeos e internacionales.
Impacto de la empresa TCL en la gama media
La filtración confirma que los precios rondarán los 300 euros para la versión base y los 350 euros para la variante más avanzada. La presencia de marcos reducidos otorga un aspecto moderno que suele pertenecer a celulares que duplican o triplican ese costo comercial.
Con este anuncio, la firma TCL busca ampliar su cuota de mercado ofreciendo un teléfono con panel avanzado, batería de larga duración y sensores de cámara competitivos para la rutina diaria.