TCL filtra los detalles del P80 Pro y sorprende con sus bordes ultra delgados

La marca china prepara el lanzamiento de la serie P80 con pantallas de marcos reducidos y precios competitivos.

El mercado de celulares de gama media registra una filtración sobre los próximos lanzamientos de la compañía china TCL. A través de la serie TCL P80 Pro, la marca incorpora bordes de pantalla extremadamente angostos, un panel con tecnología NXTPAPER y baterías de gran capacidad.

El marco frontal del teléfono TCL aprovecha la superficie del vidrio para la reproducción de video. Imagen generada con IA El fabricante busca posicionar estos dos teléfonos mediante un diseño que imita las líneas de equipos de categorías superiores. Las imágenes filtradas muestran terminaciones pulidas en tonos gris azulado y crema, distanciándose del acabado mate presentado en la feria CES 2026.

Pantalla OLED NXTPAPER y procesador MediaTek El modelo superior de la línea equipa un panel OLED NXTPAPER de 6,83 pulgadas con una resolución de 2766 × 1280 píxeles. En el interior del chasis opera el procesador MediaTek Dimensity 7400 Elite junto a 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

La pantalla reduce el cansancio de la vista mediante la tecnología antirreflejo característica de la empresa TCL. Esta configuración de componentes permite ejecutar aplicaciones exigentes, reproducción de contenidos en alta definición y navegación con fluidez en el teléfono.

El diseño trasero del modelo incluye un módulo de cámara con sensor de 50 megapíxeles. Imagen generada con IA Batería extensa y cámaras en el modelo P80 Pro El apartado de la batería destaca con un acumulador de 5.800 mAh que garantiza más de una jornada completa de uso continuo. El sistema de cámaras del TCL P80 Pro incluye un sensor principal posterior de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un lente gran angular de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 32 megapíxeles para autorretratos.