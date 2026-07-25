Día de Santiago Apóstol: origen y significado del feriado en Mendoza

Cada 25 de julio, España y gran parte de América Latina celebran el Día de Santiago Apóstol, una festividad que va más allá de lo religioso para erigirse como un emblema de identidad y tradición en el mundo hispánico.

La historia detrás de Santiago Apóstol La fecha honra la vida de Santiago de Zebedeo, conocido como Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles de Jesucristo y patrón de España. Nacido en Betsaida, Galilea, hacia el año 5 a.C., fue uno de los primeros en seguir a Jesús y presenció momentos decisivos como la Transfiguración y la oración en Getsemaní. Su nombre, surgido de la fusión de "Sant" e "Iacob", derivó en "Santiago", un grito que resonó entre los guerreros cristianos de la península ibérica y que hoy evoca valores de valentía, protección y espiritualidad.

La historia de Santiago Apóstol incluye su misión evangelizadora en el Imperio Romano, que lo llevó hasta la península ibérica, donde predicó en Galicia, en la región de Iría Flavia (actual Padrón). Tras su regreso a Jerusalén, fue decapitado en el año 42 por orden de Herodes Agripa I.

La fecha conmemora la vida y el legado de Santiago el Mayor. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia y, tras una serie de milagros, la reina Lupa se convirtió al cristianismo y cedió su palacio para su entierro, lo que dio origen a la actual catedral de Santiago de Compostela. Siglos después, un ermitaño descubrió una estrella en el monte Liberón que señaló el hallazgo de un altar con la inscripción: "Aquí yace Santiago, hijo del Zebedeo y de Salomé". El rey Alfonso II el Casto, informado del hallazgo, declaró a Santiago patrón del reino y ordenó la construcción de un santuario, consolidando a Compostela como uno de los principales centros de peregrinación cristiana.

La relevancia de Santiago de Compostela como destino de peregrinación se reforzó en 1132, cuando el Papa Calixto II instituyó el Año Santo Compostelano o Xacobeo, que se celebra cuando el 25 de julio cae en domingo, un hecho que ocurre 14 veces por siglo. Durante el Xacobeo, los peregrinos pueden obtener indulgencias plenarias, lo que convierte a Compostela en uno de los tres grandes centros de peregrinación del cristianismo, junto a Jerusalén y Roma.