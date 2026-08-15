Un intendente peronista advirtió que en junio hubo 106 mil cheques rebotados y que la "cadena de pagos está rota"
Se trata de Francisco Echarren, de Castelli, aliado del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Sostuvo que la situación se compara con el 2001
El intendente de Castelli, el peronista Francisco Echarren, advirtió que en junio se triplicó la cantidad de cheques rechazados, alcanzando los 106 mil documentos rebotados, un 57% más que el año anterior. Ante esta situación, Echarren expresó que Intendentes advierten que la "cadena de pagos está rota".
El jefe comunal comparó la situación actual con el año 2001, cuando la renuncia de Fernando de la Rúa desencadenó una profunda crisis económica.
La situación económica de los cheques rechazados en Argentina
Echarren explicó que los cheques rechazados afectan no solo a las pymes, sino que rompen toda la "cadena de pagos", impactando también al sector comercial.
El funcionario señaló que el actual modelo económico de Javier Milei está llevando al país a una "catástrofe industrial, comercial, económica y fundamentalmente social", con pymes y comercios fundidos, similar a lo ocurrido en 2001 cuando desaparecieron 30.000 empresas.