Reelecciones indefinidas: ¿se abre una puerta para los intendentes de la mano del Kicillofismo y el F.R?

Como venimos contando en MDZ , el plan de Kicillof para que los intendentes , especialmente peronistas, se eternicen en el poder esta trabado por la interna peronista. En el Senado bonaerense Malena Galmarini , la número 1 del Frente Renovador titular de la comisión de Reforma Constitucional; postergo el encuentro de su comisión que debía tratar la vuelta de las reelecciones indefinidas .

La postergación de la Comisión de Reforma Constitucional, que freno el debate en el Senado provincial de la modificación a la Ley que limita a dos mandatos consecutivos los cargos electivos en la provincia de Buenos Aires , obedece a que la esposa de Sergio Massa pidió un encuentro con el jefe de Gabinete de ministros, la mano derecha de Kicillof , Carlos “Carli” Bianco . La cumbre entre la numero dos del FR y el segundo del kicillofismo, para encontrar un “punto de consonancia” entre ambas posturas discordantes, se llevará a cabo el lunes 24 de agosto.

El encuentro será en la gobernación bonaerense y se da luego de la reunión sorpresiva del miércoles entre Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner donde habrían acordado “bajar tensiones”. Por lo que se espera que Carlos Bianco Y Malena Galmarini sigan el mismo camino “de concordia”.

Aunque el punto de quiebre entre la senadora del FR y el Jefe de Gabinete bonaerense es una cuestión técnica de la Cámara Alta provincial; ya que Malena Galmarini exige que la reforma que posibilitaría que los intendentes se eternicen en los municipios pase sí o sí por su comisión. Desde el entorno de la legisladora massista afirman que también quieren poner sobre la mesa de discusión a la Boleta Única de Papel y el destino de las PASO. Dos temas que provocan urticaria en la Gobernación y en el kirchnerismo.

Recordemos que Sergio Massa fue el ideólogo de la Ley que puso un límite a las reelecciones indefinidas y el FR fue el socio clave en la Legislatura bonaerense de María Eugenia Vidal en 2016 para promulgar la Ley (14.836) que fija un tope de dos mandatos consecutivos a intendentes , legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires .

Pero ante las urgencias electorales, los principios de las fuerzas políticas suelen tener fecha de vencimiento.

En el poroteo que hacen en los pasillos de la gobernación dan por hecho que los legisladores del FR no votarían favorablemente para “voltear” una Ley que defendieron con uñas y dientes en el 2016 cuando estaban enfrentados al kirchnerismo; pero creen que tampoco bloquearán la promesa de Kicillof a sus intendentes del MDF. Motivo por el cual la estrategia del massismo sería una "abstención táctica".

Un movimiento quirúrgico, si el Frente Renovador se abstiene, el quorum no se cae y el piso de la mayoría simple baja en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. De llegar al recinto la reforma para que los intendentes puedan ser reelectos indefinidamente, el kicillofismo necesitaría en el senado 22 voluntades y en diputados 42. Motivo por el cuál no se descarta que los legisladores massistas, si es que la reforma pasa los filtros de las comisiones legislativas, ese día peguen el “faltazo”.

Con esa movida Fuerza Patria en el Senado quedaría a un voto de lograr la media sanción. Por lo que las miradas en la Cámara Alta apuntan al bloque de Unión y Libertad, los “ex libertarios” comandados por Kikuchi desde que rompieron con la Libertada Avanza son funcionales a Kicillof.

Para el kicillofismo se está "Proscribiendo” a los intendentes

En la gobernación bonaerense no disimulan el apuro para que los 81 intendentes, en su mayoría peronistas y del MDF, puedan ir por un tercer mandato consecutivo. Carlos Bianco hablo abiertamente del tema en su habitual conferencia de prense de los lunes, "Yo hablo con los intendentes de todos los sectores políticos de la provincia de Buenos Aires. Todos están a favor de la reelección de intendentes".

Carlos Bianco buscó bajarle la tensión al diálogo con el kirchnerismo. Foto: Telam

Para el hombre fuerte de Kicillof, la ley sancionada durante la administración de Juntos por el Cambio representa un exceso; “Si vos pones una limitación que no es constitucional, porque no está prevista en la Constitución provincial la limitación de mandatos de los intendentes, nosotros la consideramos proscriptiva".

La cumbre del 24 de agosto entre Carlos Bianco y Malena Galmarini marcará el termómetro real del pacto entre los socios del Fuerza Patria. Kicillof necesita los votos o el silencio del massismo para fortalecerse cumpliendo la promesa a los intendentes que lo apoyan, que hasta ahora perdieron más de lo que ganaron bancando al gobernador en su pelea con el kirchnerismo.