El dólar oficial se mantuvo en pausa y ya está más barato que en junio

El dólar oficial no tuvo movimientos hoy y sigue por debajo de los $1500. El dólar blue subió este miércoles.

En medio de una jornada en la que el Riesgo Pais cae a 405 puntos básicos, el dólar se comportó sin movimientos en el segmento oficial luego de haberse anotado una tremenda baja el día martes que lo dejó en valores más bajos que los del mes pasado.

En el segmento mayorista, la divisa bajó el martes $10,50 a $1.471,50 para la venta y anotó su mayor caída diaria desde el 30 de abril. En este segmento no tuvo movimientos este miércoles.

La distancia respecto del techo de la banda cambiaria se ubicó en 24%, el mayor margen registrado en más de un mes.

En tanto, el dólar oficial en billete del Banco Nación volvió a los $1.495 y se quedó ahí desde el martes. Este miércoles no tuvo movimientos y se quedó estático en esta nueva jornada cambiaria.

El dólar blue si se movió El dólar blue, por su parte, operó este miércoles a $1510 para la compra y $1530 para la venta. El MEP se recuperó levemente y cotiza a $1512,30.