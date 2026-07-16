¿Domingo de sol o con lluvias? Cómo estará el tiempo en el AMBA para la final Argentina vs. España
La Selección argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España y crece la expectativa por los posibles festejos. Qué pronostica el SMN para el domingo.
Después del histórico triunfo frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, la ilusión ya está puesta en el partido del domingo contra España. Para los hinchas que sueñan con y posibles festejos es clave conocer cómo estará el tiempo en el AMBA.
Cómo estará el tiempo durante la final del Mundial entre Argentina y España
Tras los históricos festejos del 2022, ahora todas las miradas apuntan al post partido del domingo, con la ilusión de festejar una nueva Copa del Mundo.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C.
Además, se esperan vientos del sector sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por el momento, no hay lluvias previstas para la jornada de la final, aunque las condiciones podrían actualizarse a medida que se acerque la fecha.
El alivio llega después de varios días con temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año. Sin embargo, ese ambiente más templado también favorece un aumento de la humedad y de la inestabilidad, por lo que las precipitaciones volverán a aparecer antes del fin de semana.
Pronóstico extendido para el AMBA
- Viernes: mínima de 17 °C y máxima de 23 °C, con lluvias durante gran parte del día, especialmente por la mañana y la tarde.
- Sábado: mínima de 14 °C y máxima de 17 °C, con chaparrones durante toda la jornada.
- Domingo: mínima de 10 °C y máxima de 14 °C, sin lluvias previstas.
- Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 13 °C, con cielo nublado y 10% de probabilidades de precipitaciones.
Durante los últimos días, el AMBA dejó atrás la intensa ola de frío que marcó las primeras semanas de julio con un período de temperaturas más agradables para el invierno, que acompañan la alegría mundialista.
Sin embargo, este alivio será breve. Las lluvias volverán entre el viernes y el sábado, mientras que el domingo se mantendrá estable y sin precipitaciones para ver la final del Mundial.