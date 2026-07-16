¿Domingo de sol o con lluvias? Cómo estará el tiempo en el AMBA para la final Argentina vs. España

La Selección argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España y crece la expectativa por los posibles festejos. Qué pronostica el SMN para el domingo.

Después del histórico triunfo frente a Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026, la ilusión ya está puesta en el partido del domingo contra España. Para los hinchas que sueñan con y posibles festejos es clave conocer cómo estará el tiempo en el AMBA.

El domingo Argentina jugará una nueva final del Mundial y los hinchas ya piensan en el clima para el asado y los posibles festejos. EFE Cómo estará el tiempo durante la final del Mundial entre Argentina y España Tras los históricos festejos del 2022, ahora todas las miradas apuntan al post partido del domingo, con la ilusión de festejar una nueva Copa del Mundo.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 14 °C.

Además, se esperan vientos del sector sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por el momento, no hay lluvias previstas para la jornada de la final, aunque las condiciones podrían actualizarse a medida que se acerque la fecha.

El alivio llega después de varios días con temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año. Sin embargo, ese ambiente más templado también favorece un aumento de la humedad y de la inestabilidad, por lo que las precipitaciones volverán a aparecer antes del fin de semana.