Así estará el tiempo en Mendoza el último día de la semana
La provincia tendrá un domingo en el que el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, pero la nubosidad irá incrementándose.
El pronóstico para este domingo 12 de julio comenzará con una Mendoza con cielo mayormente despejado, con poco cambio de la temperatura, aunque en el transcurso de la jornada la nubosidad presente en el sur se extenderá a la zona Centro de la provincia y posteriormente a la zona Este.
En ese marco, se registra una temperatura mínima de entre 0°C y - 1 ºC en la zona sur y el Valle de Uco, y de 3°C en el resto del territorio provincial. La máxima esperada es de 15 ºC.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: circulación de viento norte leve desde las 05:00 hs. o 06:00 hs. hasta las 22:00 hs., con mayor incidencia en la franja Este provincial, aunque podría abarcar la zona Norte, la zona Este y hacia la tarde, la zona Sur. Velocidades promedio de 35 km/h en la zona Este. Viento Zonda leve entre las 12:00 hs. y las 19:00 hs. en la precordillera Sur y en Malargüe.
- Nubosidad: cielo seminublado a nublado en las zonas Centro, Norte y Este. Durante la tarde, la nubosidad alcanzaría también la zona Sur.
- Alta Montaña: cielo seminublado, inicialmente en el sector Sur y luego en toda la alta montaña. No se observan precipitaciones.
Cabe resaltar que las condiciones se mantendrán en el inicio de la semana, con una mínima estimada de 2 ºC y una máxima de 17 ºC, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.