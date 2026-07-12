Así estará el tiempo en Mendoza el último día de la semana

La provincia tendrá un domingo en el que el cielo estará mayormente despejado durante la mañana, pero la nubosidad irá incrementándose.

El pronóstico para este domingo 12 de julio comenzará con una Mendoza con cielo mayormente despejado, con poco cambio de la temperatura, aunque en el transcurso de la jornada la nubosidad presente en el sur se extenderá a la zona Centro de la provincia y posteriormente a la zona Este.

En ese marco, se registra una temperatura mínima de entre 0°C y - 1 ºC en la zona sur y el Valle de Uco, y de 3°C en el resto del territorio provincial. La máxima esperada es de 15 ºC.