Pronóstico: una sola provincia estará bajo alerta este domingo
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 12 de julio con una única alerta meteorológica vigente, concentrada en Santa Cruz.
Este domingo 12 de julio, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presenta un escenario mayormente tranquilo en gran parte del país. La única alerta meteorológica vigente corresponde a nevadas y afecta a la provincia de Santa Cruz, con posibles acumulaciones significativas.
Alerta por nevadas en Santa Cruz
Según informó el organismo, el área cordillerana será alcanzada por nevadas de variada intensidad. Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en zonas de mayor elevación.
En las zonas de menor elevación, el pronóstico no descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve, debido a las diferencias de temperatura entre los distintos sectores de la provincia.
De esta manera, la atención estará puesta en el extremo sur del país, mientras que el resto de Argentina no presenta alertas meteorológicas vigentes para la jornada.