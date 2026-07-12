Pronóstico: una sola provincia estará bajo alerta este domingo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un domingo 12 de julio con una única alerta meteorológica vigente, concentrada en Santa Cruz.

El pronóstico del SMN anticipa nevadas de variada intensidad en Santa Cruz durante este domingo.

Este domingo 12 de julio, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) presenta un escenario mayormente tranquilo en gran parte del país. La única alerta meteorológica vigente corresponde a nevadas y afecta a la provincia de Santa Cruz, con posibles acumulaciones significativas.

Alerta por nevadas en Santa Cruz Según informó el organismo, el área cordillerana será alcanzada por nevadas de variada intensidad. Se esperan acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en zonas de mayor elevación.

La única alerta del pronóstico se concentra en el extremo sur, con acumulados que pueden superar los 20 centímetros. En las zonas de menor elevación, el pronóstico no descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve, debido a las diferencias de temperatura entre los distintos sectores de la provincia.