Pronóstico en Mendoza: domingo frío, parcialmente nublado y con una mínima de 1°

El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo sin grandes cambios en la temperatura, con cielo parcialmente nublado y una mañana muy fría.

El domingo comenzará con mucho frío en Mendoza; especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Según el pronóstico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan cambios importantes en las condiciones generales del tiempo, con una mínima de 1°.

La máxima llegará a 15°, con vientos leves del sudeste durante buena parte de la jornada. En la cordillera también se espera cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas ni fenómenos de relevancia en alta montaña.