Pronóstico en Mendoza: domingo frío, parcialmente nublado y con una mínima de 1°
El pronóstico para Mendoza anticipa un domingo sin grandes cambios en la temperatura, con cielo parcialmente nublado y una mañana muy fría.
El domingo comenzará con mucho frío en Mendoza; especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Según el pronóstico, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se esperan cambios importantes en las condiciones generales del tiempo, con una mínima de 1°.
La máxima llegará a 15°, con vientos leves del sudeste durante buena parte de la jornada. En la cordillera también se espera cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas ni fenómenos de relevancia en alta montaña.
El pronóstico para la semana en Mendoza
Para el lunes, el pronóstico anticipa una suba muy leve de la temperatura, con una máxima de 16° y una mínima nuevamente de 1°. La jornada tendrá nubosidad variable, neblinas durante la mañana y vientos leves del noreste, mientras que en cordillera seguirá el cielo parcialmente nublado.