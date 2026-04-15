Efemérides del 15 de abril: los hechos históricos que marcaron el mundo un día como hoy

Cada 15 de abril reúne hechos históricos, culturales y políticos que dejaron huella en distintas épocas. Desde el nacimiento de genios del Renacimiento hasta tragedias, magnicidios y hitos del arte y el deporte, esta fecha concentra efemérides clave de la historia mundial.

Por qué el 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte, entre otras efemérides. Foto: GETTY IMAGES

En Vinci, Italia, nace Leonardo da Vinci, uno de los grandes exponentes del Renacimiento. Pintor, escultor, inventor y científico, fue autor de obras icónicas como La Gioconda y La última cena. Su legado incluye estudios de anatomía, ingeniería y avances visionarios en la ciencia y el arte.

El presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, fallece tras ser baleado en el Teatro Ford por el actor John Wilkes Booth. Su muerte ocurre tras el final de la Guerra de Secesión y marca el primer magnicidio presidencial en la historia del país. Lincoln es recordado por la abolición de la esclavitud.

Durante un acto en apoyo a Juan Domingo Perón, dos explosiones sacuden la Plaza de Mayo en Buenos Aires. El hecho deja muertos y decenas de heridos, y desencadena ataques contra sedes de la oposición política en un clima de fuerte tensión social.

1980 – Muere Jean Paul Sartre

Fallece en París el filósofo y escritor francés Jean Paul Sartre, referente del existencialismo. Autor de La náusea y El ser y la nada, rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964 y tuvo una fuerte militancia política en favor de causas de izquierda.

1989 – Tragedia de Hillsborough

En Sheffield, Inglaterra, una avalancha en el estadio de Hillsborough durante un partido de fútbol provoca la muerte de 97 personas. El hecho marca un antes y un después en las normas de seguridad en estadios del Reino Unido.

2019 – Incendio de Notre-Dame

Un incendio arrasa gran parte de la catedral de Notre-Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de Europa. El siniestro conmueve al mundo y da inicio a un extenso proceso de reconstrucción.

Qué se celebra hoy

El 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte en homenaje al nacimiento de Leonardo da Vinci, con el objetivo de promover la creatividad y la expresión artística en todo el mundo.