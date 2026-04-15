Obras en Ciudad de Mendoza: cuáles son las calles con cortes y desvíos activos

El municipio avanza con un ambicioso programa de mejoras viales que impacta en sectores estratégicos y modifica la circulación.

Los trabajos buscan optimizar el tránsito y mejorar la infraestructura urbana en distintos puntos de la capital.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó el estado actual de distintas arterias donde se ejecutan obras de reconstrucción de calzadas, en el marco del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles. Este programa contempla la intervención de más de 143 cuadras, lo que equivale a aproximadamente 169.000 metros cuadrados de superficie vial.

Según detallaron desde el municipio, ya se han concretado más de 130 cuadras y se prevé completar la totalidad del plan en el corto plazo. La iniciativa implica una inversión significativa y apunta a mejorar tanto la circulación vehicular como peatonal en la capital mendocina.

Las tareas incluyen diferentes tipos de intervenciones, desde fresado y repavimentación hasta reconstrucción de losas, lo que genera cortes parciales o totales en algunas calles mientras avanzan los trabajos.

Calles con obras y cortes de tránsito Uno de los frentes de obra se ubica en calle Necochea, donde se realiza el fresado del asfalto para luego colocar una nueva capa en el tramo comprendido entre Mitre y Belgrano. Debido a estas tareas, el paso vehicular permanece momentáneamente interrumpido, con un ritmo de avance estimado de una cuadra por día. En tanto, el sector entre San Martín y Mitre ya fue finalizado y se encuentra habilitado.

Por otro lado, en calle Patricias Mendocinas se ejecutan trabajos de reconstrucción de losas en el tramo que va desde Espejo hasta Rivadavia. En este punto rige un corte total de circulación vehicular mientras se desarrollan las tareas.