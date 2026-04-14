La Ciudad de Mendoza lanza talleres de educación financiera para estudiantes del último año

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza pondrá en marcha una serie de talleres de educación financiera destinados a estudiantes del último año del nivel secundario. La propuesta se enmarca en el programa “Finanzas a Mano”.

El objetivo principal de la iniciativa es brindar a los jóvenes herramientas simples y accesibles que les permitan comprender mejor el manejo del dinero. De este modo, se busca fortalecer su capacidad para tomar decisiones responsables en su vida cotidiana.

Además, el programa apunta a acompañar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades que contribuyan a mejorar su salud financiera y avanzar en el cumplimiento de sus metas personales y profesionales.

Los talleres se desarrollarán de manera presencial en las instituciones educativas y estarán diseñados para promover el aprendizaje activo. A través de dinámicas lúdicas y experiencias prácticas, los estudiantes participarán en simulaciones de situaciones reales vinculadas al manejo del dinero.

Estas actividades permitirán a los jóvenes analizar las consecuencias de sus decisiones financieras y reflexionar sobre su impacto en distintos contextos, favoreciendo una comprensión más profunda de los conceptos abordados.

Inscripción a los talleres

En este marco, se trabajarán contenidos fundamentales como la planificación financiera —incluyendo la elaboración de presupuestos y el ahorro—, el uso responsable de herramientas digitales como billeteras virtuales y la prevención del fraude. También se ofrecerá una introducción a la inversión y a la ciudadanía digital.

finanzas ciudad La Ciudad de Mendoza acerca herramientas financieras a estudiantes secundarios. Prensa Ciudad de Mendoza

Las escuelas interesadas en participar podrán inscribirse completando el formulario disponible en el enlace digital. Los talleres se dictarán entre los meses de abril y septiembre, y cada institución podrá coordinar la fecha de realización de la actividad según su disponibilidad.