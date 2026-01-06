Receta de ensaladilla de pulpo estilo mediterráneo: ideal para el verano

Esta receta de ensaladilla de pulpo es ideal para el verano, ya que combina ingredientes frescos, suaves y llenos de sabor. Es una preparación ligera pero nutritiva, perfecta para disfrutar fría en días calurosos, como entrada o plato principal, manteniendo la esencia mediterránea y marinera.

La receta es muy popular en zonas costeras durante el verano por su frescura y fácil preparación.

1- Pela las papas y cuécelas en agua con sal hasta que estén tiernas. Déjalas enfriar y córtalas en cubos pequeños.

2- Cuece los huevos durante 10 minutos, enfríalos, pélalos y pícalos finamente.

3- Corta el pulpo cocido en rodajas o trozos pequeños.

4- En un bol grande, mezcla las papas, el huevo y el pulpo con cuidado.

5- Añade la mayonesa, el aceite de oliva y el jugo de limón. Mezcla suavemente.

6- Salpimienta al gusto y agrega el perejil fresco.

7- Refrigera la ensaladilla durante al menos 30 minutos antes de servir.

8- Decora con pimentón dulce justo antes de presentar.

Esta receta se inspira en la clásica ensaladilla rusa, adaptada con pulpo para darle un toque marino.

De la cocina a la mesa

La receta de ensaladilla de pulpo es una excelente opción para el verano, ya que se sirve fría y resulta muy refrescante. Su combinación de papas suaves, pulpo tierno y un aderezo equilibrado la convierte en un plato versátil y elegante. Puede servirse como entrada en reuniones familiares, como plato principal ligero o incluso como relleno para tostadas. Además, permite variaciones sencillas, como añadir aceitunas o un toque de mostaza. Es una receta fácil de preparar, vistosa y perfecta para disfrutar sabores marinos sin complicaciones. ¡A disfrutar!