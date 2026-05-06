Luis Caputo anunció un desembolso de Chevron para el RIGI por más de US$10.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el ingreso de un nuevo desembolso millonario al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un proyecto de la petrolera Chevron , que superará los US$10.000 millones y fue acordado durante la gira oficial por Estados Unidos.

Superará los US$10.000 millones y que fue acordado durante la gira oficial por Estados Unidos, en la que el funcionario acompaña al presidente Javier Milei.

El titular de Hacienda se reunió con dos de las máximas referentes de la compañía: Eimar Bonner, directora de Finanzas (CFO), y Laura Lane, directora de Asuntos Corporativos (CCAO).

El encuentro contó además con la presencia del canciller Pablo Quirno y de Alec Oxenford, embajador argentino en Washington.

Tras el cónclave, Caputo difundió la novedad en sus redes sociales: "(Chevron) nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2052096076006473986&partner=&hide_thread=false Nos reunimos junto con @pabloquirno y @alejandrito con Chevron CFO Eimar Bonner y Laura Lane, quien nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10 mil millones de dólares.

pic.twitter.com/CVuz0tmxeq — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

El RIGI ya supera los US$100.000 millones en proyectos

Con la incorporación del desembolso anunciado por la petrolera estadounidense, el régimen acumula más de US$100.000 millones comprometidos. La cartera de iniciativas presentadas bajo este esquema ya supera los 36 proyectos.

En paralelo al anuncio, el Ejecutivo dio un paso significativo en materia regulatoria. El lunes envió al Congreso un proyecto de ley que apunta a derogar, entre otras normas, el Decreto 929/2013, popularmente conocido como "Decreto Chevron".

Esa normativa, rubricada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, fue la que habilitó la alianza estratégica entre la firma norteamericana e YPF para explotar el yacimiento Loma Campana, en plena formación de Vaca Muerta.

El decreto había instaurado el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que ofrecía un beneficio puntual: las compañías que volcaran más de US$1.000 millones a lo largo de un quinquenio podían exportar el 20% de lo producido sin pagar retenciones. La intención oficial es desactivar ese esquema y centralizar todos los incentivos bajo el paraguas del RIGI.

La agenda de Milei en Estados Unidos

El mandatario emprendió viaje el martes rumbo a territorio norteamericano junto a su comitiva. Uno de los puntos centrales de la agenda es su participación como orador en la Conferencia Anual del Instituto Milken. Además, el Presidente tiene previsto encuentros con empresarios de los sectores financiero y tecnológico.