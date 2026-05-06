Molinos presentó un balance positivo con ganancias millonarias

La compañía de productos alimenticios Molinos presentó su balance ante la Bolsa de Comercio, donde reportó ganancias por millones y una baja en gastos centrales en el primer trimestre del año, consolidando una tendencia positiva.

La empresa cerró los primeros tres meses de 2026 con un balance que confirma la tendencia positiva que viene mostrando la empresa desde hace más de un año.

Según los Estados Contables presentados ante la Bolsa de Comercio al 31 de marzo, la firma alcanzó una ganancia operativa de $12.039 millones, lo que marca el quinto trimestre consecutivo en el que mejora sus resultados.

El comunicado oficial, difundido este miércoles, destaca que se trata de un período de consolidación tras varios trimestres de fuertes inversiones destinadas a optimizar los procesos administrativos, productivos y logísticos de la compañía.

Fuerte recorte de gastos

Uno de los datos más relevantes del informe es la baja sostenida en la estructura de costos. Los gastos centrales registraron una caída del 25,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que se tradujo en un ahorro de $19.317 millones.

Desde la empresa atribuyen este resultado al trabajo realizado en períodos anteriores, cuando se llevaron adelante inversiones intensivas para acelerar la adaptación al nuevo escenario de negocios.

Respecto al volumen de negocio, la compañía alimenticia informó ventas por $242.355 millones durante el primer trimestre de 2026, con una ganancia neta de $35.003 millones.

Entre los factores que explican el resultado financiero positivo, Molinos mencionó el mantenimiento de una estructura de deuda equilibrada, actualmente acotada al financiamiento del capital de trabajo.

A esto se sumaron dos elementos del contexto macroeconómico: la baja en las tasas de interés y una revaluación del 5,02% del peso argentino frente al dólar.

La estrategia: marcas, productividad y consumo masivo

La compañía remarcó que su posicionamiento se apoya en tres pilares: el enfoque sostenido en la productividad, la fortaleza de sus marcas y un portafolio amplio y diversificado.

La estabilización del entorno de negocios, según el comunicado, refuerza la capacidad de Molinos para capturar oportunidades de crecimiento en el segmento de consumo masivo.

De cara a los próximos trimestres, la firma aseguró que continuará priorizando al consumidor y profundizando las iniciativas de eficiencia, con el objetivo de "acompañar a los argentinos con productos cada vez más saludables, ricos, prácticos y accesibles".