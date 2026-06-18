Brasil en julio: cinco destinos para cambiar el frío por playas y naturaleza

Cuando el invierno empieza a sentirse en Argentina, Brasil aparece como una salida tentadora para quienes quieren cambiar abrigo por arena, mar o naturaleza. Julio no solo coincide con las vacaciones escolares: también abre una temporada distinta, con destinos más tranquilos, temperaturas agradables y experiencias que no siempre se viven en verano.

El mapa es amplio y permite armar viajes muy diferentes entre sí. Hay pueblos costeros con estética de postal, ciudades donde la playa convive con la vida urbana, refugios del sur donde llegan ballenas y rincones de ecoturismo que parecen acuarios naturales. Para una escapada de invierno, cinco destinos se destacan por clima, paisaje y variedad de planes.

Trancoso, en el sur de Bahía, combina ese aire rústico que todavía conserva el encanto de pueblo con una oferta turística cada vez más buscada. El Quadrado, su centro histórico de casas coloridas, calles de arena y restaurantes al aire libre, concentra buena parte de la identidad del lugar.

A pocos minutos, las playas completan la escena: mar cálido, acantilados, vegetación intensa y una sensación de pausa que atrae a viajeros que buscan descanso sin resignar estilo. En julio, además, el ritmo suele ser más amable que en plena temporada alta, una ventaja para quienes prefieren caminar, comer frente al mar y moverse sin multitudes.

Río de Janeiro juega en otra liga, pero también funciona muy bien en invierno . La ciudad mantiene su energía habitual, aunque con temperaturas más agradables para recorrer. Copacabana e Ipanema siguen siendo paradas inevitables, pero julio permite sumar planes sin sufrir el calor más intenso: subir al Cristo Redentor, mirar la bahía desde el Pan de Azúcar, visitar el Museo del Mañana, caminar por el boulevard olímpico o terminar el día en Lapa. Es una opción ideal para quienes no quieren elegir entre playa, cultura, gastronomía y vida nocturna.

Praia do Rosa y Bonito: naturaleza en primer plano

En Santa Catarina, Praia do Rosa cambia de carácter durante el invierno. El destino, conocido por sus morros verdes, senderos, playas extensas y ambiente relajado, se transforma entre julio y noviembre en uno de los escenarios más atractivos para observar ballenas francas australes. Estos enormes animales llegan a la costa del sur de Brasil para reproducirse y criar a sus ballenatos, y en determinados puntos pueden verse incluso desde la playa o desde miradores naturales. Para quienes disfrutan del turismo de naturaleza, es una experiencia difícil de olvidar.

Embratur

Bonito, en Mato Grosso do Sul, propone un Brasil sin mar, pero con agua como protagonista absoluta. Sus ríos transparentes, cuevas, cascadas y nacientes lo convirtieron en uno de los grandes destinos de ecoturismo del país. Julio suele ser un mes atractivo para este tipo de viaje porque coincide con un clima más seco y temperaturas moderadas, condiciones favorables para flotaciones, snorkel y recorridos al aire libre. El Río Sucuri, el Río da Prata, la Laguna Misteriosa y el Abismo Anhumas forman parte de un circuito donde la naturaleza se vive de cerca, con reglas de preservación y cupos controlados.

Fernando de Noronha, el viaje soñado

Fernando de Noronha ocupa un lugar especial dentro de cualquier lista de destinos brasileños. No es la opción más económica ni la más simple de organizar, pero sí una de las más impactantes. El archipiélago, protegido por su valor ambiental, ofrece playas de aguas transparentes, vida marina abundante y paisajes que justifican la planificación extra. Baía do Sancho, Baía dos Porcos, Praia do Leão y Cacimba do Padre son algunos de los puntos más buscados por viajeros que llegan para hacer snorkel, bucear, caminar por miradores o simplemente disfrutar de un entorno poco urbanizado.

Antes de elegir, conviene mirar el viaje completo y no solo la postal. Trancoso puede ser una gran alternativa para quienes buscan exclusividad relajada; Río, para quienes quieren una escapada completa y con buena conectividad; Praia do Rosa, para amantes de la naturaleza y las ballenas; Bonito, para quienes priorizan ríos cristalinos y actividades organizadas; y Fernando de Noronha, para viajeros con más presupuesto que quieren una experiencia de alto impacto. En todos los casos, julio ofrece una buena excusa para descubrir otra cara de Brasil: menos obvia, más diversa y perfecta para cortar el invierno.