Las 3 plantas elegantes que podés tener en maceta adentro de un departamento
Descubre las 3 plantas elegantes ideales para tu departamento en maceta y transforma tus espacios en un oasis verde.
Plantar en macetas es una de las opciones más elegidas en departamentos o casas chicas. En primer lugar porque permite transformar cualquier habitación en un oasis verde y relajante y, en segundo lugar, porque se pueden trasladar fácilmente para dar más luz, protegerlas del viento o del granizo.
Con la llegada del invierno, todas las plantas entran en latencia y dejan de crecer. Pero esto no quiere decir que debamos olvidar el jardín interno, sino que hay que buscar nuevas plantas para que florezcan en la primavera.
Camelia japonesa: la planta con flores rosas
Una planta que se adapta bien a la maceta es la camelia japonesa. Sus flores son rosadas y puede alcanzar entre 1.5 y 6 metros de altura. Para que florezca fuerte y sana necesita de un sustrato ácido y rico en materia orgánica, y riego moderado para que la tierra no se encharque o se seque por completo.
Las coníferas enanas son las más usadas para decorar
Las coníferas enanas son las versiones compactas de árboles tradicionales (pinos, abetos, piceas) ideales para espacios reducidos o macetas. La mayoría prefiere pleno sol, riego moderado y abono ligero. Son las opciones más usadas en paisajismo para jugar con sus formas y colores.
El arce japonés es una de las opciones más elegante
El arce japonés es un árbol pequeño y elegante, famoso por su follaje delicado y su espectacular cambio de color a lo largo del año. Pero lo más llamativo es la forma redondeada de su copa o de domo con hojas en forma de estrella.