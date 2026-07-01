Las 3 plantas elegantes que podés tener en maceta adentro de un departamento

Descubre las 3 plantas elegantes ideales para tu departamento en maceta y transforma tus espacios en un oasis verde.

Plantar en macetas es una de las opciones más elegidas en departamentos o casas chicas. En primer lugar porque permite transformar cualquier habitación en un oasis verde y relajante y, en segundo lugar, porque se pueden trasladar fácilmente para dar más luz, protegerlas del viento o del granizo.

Con la llegada del invierno, todas las plantas entran en latencia y dejan de crecer. Pero esto no quiere decir que debamos olvidar el jardín interno, sino que hay que buscar nuevas plantas para que florezcan en la primavera.

Camelia japonesa: la planta con flores rosas Una planta que se adapta bien a la maceta es la camelia japonesa. Sus flores son rosadas y puede alcanzar entre 1.5 y 6 metros de altura. Para que florezca fuerte y sana necesita de un sustrato ácido y rico en materia orgánica, y riego moderado para que la tierra no se encharque o se seque por completo.

La camelia se adapta perfectamente al interior. Shutterstock Las coníferas enanas son las más usadas para decorar Las coníferas enanas son las versiones compactas de árboles tradicionales (pinos, abetos, piceas) ideales para espacios reducidos o macetas. La mayoría prefiere pleno sol, riego moderado y abono ligero. Son las opciones más usadas en paisajismo para jugar con sus formas y colores.

Los coníferos enanos son ideales para transformar el hogar. Pinterest El arce japonés es una de las opciones más elegante El arce japonés es un árbol pequeño y elegante, famoso por su follaje delicado y su espectacular cambio de color a lo largo del año. Pero lo más llamativo es la forma redondeada de su copa o de domo con hojas en forma de estrella.