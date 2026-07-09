La película de Netflix con Tom Hanks que cuenta una historia sobre la empatía y los nuevos comienzos

El western es un género que se ha revitalizado y ha vuelto generar interés entre los amantes del cine y la televisión. En 2020 se lanzó una película liderada por Tom Hanks, que se encuentra disponible en Netflix, y reflexiona sobre la idea de encontrar un lugar en el mundo tras un duro golpe.

El actor ganador del Oscar volvió a unirse al director Paul Greengrass, con quien ya había trabajado en Capitán Phillips para Noticias del gran mundo, una cinta ambientada en un Estados Unidos aún golpeado por la Guerra Civil, en la que dos desconocidos que no tienen motivos para confiar el uno en el otro terminan descubriendo que, a veces, el único camino posible es hacerlo.

De qué trata Noticias del gran mundo y por qué su viaje importa La historia transcurre en 1870, cuando el capitán Jefferson Kyle Kidd (Hanks), un veterano de guerra viaja de pueblo en pueblo leyendo los periódicos a los lugareños, llevándoles historias del resto del mundo en una época llena de divisiones y las consecuencias dejada por la guerra. Su solitaria rutina cambia radicalmente cuando se topa con Johanna (Helena Zengel), una niña de diez años que fue criada por la tribu nativa Kiowa tras el asesinato de su familia biológica.

A pesar de las barreras del idioma y las profundas diferencias culturales, Kidd asume la misión de llevar a la huérfana de regreso con sus tíos biológicos, cruzando juntos el implacable territorio texano. A lo largo del trayecto, ambos deben enfrentar tanto los peligros de una naturaleza salvaje como las amenazas de una sociedad fracturada y sin ley.

El director Paul Greengrass, a quien conocemos de títulos como Domingo sangriento o la saga Bourne, suele moverse en un terreno acostumbrado a la acción y el vértigo. Pero acá construye un relato más pausado y reflexivo, que se apoya más en las decisiones de sus personajes que los violentos sucesos que se desarrollan a su alrededor.