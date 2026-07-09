La película de Netflix con Tom Hanks que cuenta una historia sobre la empatía y los nuevos comienzos
Tom Hanks protagoniza un western dramático que narra una historia conmovedora, sin apostar al golpe bajo y un con una gran reflexión.
El western es un género que se ha revitalizado y ha vuelto generar interés entre los amantes del cine y la televisión. En 2020 se lanzó una película liderada por Tom Hanks, que se encuentra disponible en Netflix, y reflexiona sobre la idea de encontrar un lugar en el mundo tras un duro golpe.
El actor ganador del Oscar volvió a unirse al director Paul Greengrass, con quien ya había trabajado en Capitán Phillips para Noticias del gran mundo, una cinta ambientada en un Estados Unidos aún golpeado por la Guerra Civil, en la que dos desconocidos que no tienen motivos para confiar el uno en el otro terminan descubriendo que, a veces, el único camino posible es hacerlo.
De qué trata Noticias del gran mundo y por qué su viaje importa
La historia transcurre en 1870, cuando el capitán Jefferson Kyle Kidd (Hanks), un veterano de guerra viaja de pueblo en pueblo leyendo los periódicos a los lugareños, llevándoles historias del resto del mundo en una época llena de divisiones y las consecuencias dejada por la guerra. Su solitaria rutina cambia radicalmente cuando se topa con Johanna (Helena Zengel), una niña de diez años que fue criada por la tribu nativa Kiowa tras el asesinato de su familia biológica.
A pesar de las barreras del idioma y las profundas diferencias culturales, Kidd asume la misión de llevar a la huérfana de regreso con sus tíos biológicos, cruzando juntos el implacable territorio texano. A lo largo del trayecto, ambos deben enfrentar tanto los peligros de una naturaleza salvaje como las amenazas de una sociedad fracturada y sin ley.
El director Paul Greengrass, a quien conocemos de títulos como Domingo sangriento o la saga Bourne, suele moverse en un terreno acostumbrado a la acción y el vértigo. Pero acá construye un relato más pausado y reflexivo, que se apoya más en las decisiones de sus personajes que los violentos sucesos que se desarrollan a su alrededor.
Mirá el tráiler de la película
En el fondo, la película gira alrededor de la comunicación y de los vínculos que pueden construirse incluso cuando las palabras no alcanzan. Kidd vive de contar historias y acercar noticias a comunidades aisladas, pero el mayor desafío que enfrenta es entenderse con una chica que habla otro idioma y que desconfía de todo lo que la rodea.
Toda esta gran apuesta funciona gracias a la presencia de Tom Hanks. Es uno de esos actores capaces de transmitir confianza con una mirada o una pausa, una cualidad que la película aprovecha constantemente. Tal vez este no sea el papel más recordado de su carrera, pero sí resume muchas de las razones por las que sigue siendo una figura tan sólida en el cine contemporáneo.
Noticias del gran mundo es una muy buena opción si te gustan los dramas bien inerpretados, con un apartado visual sólido y un mensaje sólido en tiempos de fake news y sobreinformación. La película dura 118 minutos y se encuentra disponible en Netflix.