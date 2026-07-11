Netflix: una emotiva película que combina drama y comedia para pasar el sábado en casa

Está disponible en Netflix y combina drama y comedia para contar una historia sobre el duelo, el amor y las segundas oportunidades.

Netflix ofrece un amplio catálogo de películas para quienes buscan historias emotivas y reflexivas. Entre ellas se encuentra El estornino (The Starling), una producción estadounidense de 2021 que combina drama y comedia para abordar el duelo, la recuperación y la importancia de encontrar apoyo en los momentos más difíciles.

Dirigida por Theodore Melfi y escrita por Matt Harris, la película tiene una duración de 102 minutos y llegó al catálogo de Netflix el 24 de septiembre de 2021, después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

La historia sigue a Lilly Maynard, una mujer que intenta reconstruir su vida tras una dolorosa pérdida. Mientras su esposo atraviesa su propio proceso de recuperación, ella debe enfrentarse a un estornino que ha tomado posesión de su jardín. Lo que parece un conflicto menor termina convirtiéndose en una metáfora de su duelo y en el inicio de un camino hacia la sanación.

NETFLIX La protagonista está interpretada por Melissa McCarthy, acompañada por Chris O'Dowd como Jack Maynard y Kevin Kline como el doctor Larry Fine. El reparto también incluye a Timothy Olyphant, Daveed Diggs, Laura Harrier, Loretta Devine y Rosalind Chao.

Aunque el relato aborda temas difíciles, también incorpora momentos de humor y esperanza. El enfrentamiento entre Lilly y el ave sirve como punto de partida para explorar cómo las personas procesan el dolor y cómo las relaciones pueden reconstruirse después de una experiencia traumática.