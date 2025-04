Polémica: una conocida panelista destruyó a Roberto García Moritán

Roberto García Moritán es nuevamente tema de conversación en los diferentes programas de televisión luego de su participación en "Mujeres Argentinas", programa conducido por María Belén Ludueña donde discutió fuertemente con las panelistas que tiene la conductora.

Evelyn Von Brocke le expresó al exministro que "tuve información cuando estabas recién casado con Pampita y me llegaban mensajes con evidencia", soltó. Fue en ese momento en que Ludueña puso un freno y de manera directa la cortó en seco mientras Moritán era testigo de todo.

Lo cierto es que Ángel de Brito llamó a Evelyn y allí la panelista habló sin filtro sobre Roberto García Moritán. La panelista comentó que habló con una chica que salió con el exmarido de la modelo y allí el conductor de LAM expresó: "Tenía una doble vida" y Evelyn sostuvo que "indudablemente sí, Yanina lo sabe".

Evelyn desató su furia contra Roberto García Moritán. Foto: captura de pantalla/ América.

Respecto a la polémica que se generó en el programa, De Brito le consultó si le habían dicho que no le preguntaran a Moritán y ella fue sincera: "No, nunca nos dijeron eso porque no es la idea del programa", expresó y confirmó los dichos que Ludueña dijo mientras estaba al aire.

Evelyn Von Brocke destruyó a Roberto García Moritán:

"Yo con el que me enojé fue con Moritán que me pareció que no supo manejar la situación", expresó Evelyn y contó una situación que vivió con Roberto en el corte: "Me acerqué a Moritán, lo enfrenté y le dije que acá tengo toda la información y la tengo desde hace años, Robertito y me dijo 'esa chica que vos tenes es una desequilibrada'".