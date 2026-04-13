¿Muere Eliseo? La nueva temporada de El Encargado llega a Disney Plus y ya tiene fecha confirmada

El servicio de streaming finalmente confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de El Encargado y sorprendió a los fans.

Guillermo Francella volverá a encarnar el personaje de Eliseo en la cuarta temporada de El Encargado. Disney+ finalmente publicó el tráiler esperado por los fanáticos y dejó muy expectantes a los fanáticos de la producción audiovisual argentina.

En la nueva temporada, tras la victoria conseguida en su batalla contra el sindicato de encargados, Eliseo (Francella) llega a los círculos más altos del poder mientras una conspiración encabezada por Zambrano (Gabriel Goity), su histórico rival, avanza en su edificio con un único objetivo: destruirlo.

En esta nueva entrega, Eliseo recibe una sorpresiva propuesta por parte del presidente, que es protagonizado por Arturo Puig. En medio de esta aventura recibe un fuerte revés judicial y todo parece destruirse por completo.

La nueva temporada de El Encargado llega a Disney+ ¿Muere Eliseo? La nueva temporada de El Encargado llega a Disney+y ya tiene fecha confirmada Disney+ finalmente anunció que la temporada se estrenará el 1° de mayo y lo hizo con un posteo que generó polémica y confusión entre los usuarios: "Descansa en paz, Eliseo. El Encargado, nueva temporada, estreno 1 de mayo en Disney Plus".