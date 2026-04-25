Murió la legendaria artista Lita Tancredi, ícono de la cultura mendocina

A los 92 años, la directora y docente deja un imborrrable legado para generaciones de artistas que se formaron con sus enseñanzas en el mundo del teatro.

Este sábado trascendió la triste noticia del fallecimiento de Lita Tancredi, directora y docente que se convirtió en uno de los pilares del teatro mendocino. Distinguida en 2024 como Ciudadana Ilustre de Mendoza, y dueña de una extensa trayectoria, la artista deja un legado que más allá de su gran valor artístico; se caracterizó por su incondicional generosidad a la hora de enseñar.

Nacida el 16 de abril de 1934 en la ciudad de Mendoza. Lita fue hija de Juan Jorge Tancredi Dibaldi, ferroviario oriundo de Buenos Aires, y de la mendocina María Diana Olmos. Tras egresar como maestra de la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz, se matriculó en la UNCuyo, donde estudió en la Escuela de Música. Además, Tancredi se formó en inglés y Ciencias Políticas y Sociales, reforzando su potencial en la Academia Santa Cecilia, donde recibió el título de Profesora de Arte Escénico y Teatro.

De muy pequeña, a los 5 años, Lita Tancredi fue parte de una puesta de la obra Las bodas de Flordeluna y Pirimpilo, de Alfredo Bufano, presentada en el Teatro Independencia. Allí interpretó a una hormiguita, y desde lo lúdico ingresó en el mundo de la actuación. A partir de los 19 años, empezó a dar clases de teatro, y pronto comenzó a contruir una carrera como directora e impulsora de elencos.

Murió Lita Tancredi, artista y docente que dejó un enorme legado en Mendoza lita tancredi Lita Tancredi fue declarada Ciudadana Ilustre de Mendoza en 2024. En la foto, junto al intendente Ulpiano Suárez. Gentileza prensa Municipalidad de Mendoza

En 1957, Tancredi abrió su propia sala teatral, espacio que mantuvo hasta la irrupción de la pandemia en 2020. Especializada en espectáculos infantiles, la artista giró por todo el país y algunas ciudades sudamericanas con la obra Sopa de jirafas.