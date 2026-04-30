Belina y la búsqueda de su estilo: cómo aprender a vestir y habitar un cuerpo nuevo con autenticidad

La moda, más allá de las tendencias, funciona como un lenguaje que permite narrar quiénes somos. Para Belina , la reconocida comunicadora cuya transformación ocurrió frente a las cámaras de Canal 9 Televida , habitar un cuerpo nuevo implicó un proceso de reaprendizaje estético donde cada prenda elegida comenzó a tener un significado profundo. No se trató solo de cambiar un vestidor, sino de encontrar las piezas, texturas y cortes que finalmente se alinearan con su autopercepción.

Uno de los pilares de este cambio fue la experimentación. Durante las etapas iniciales de su proceso, la búsqueda pasó por entender qué siluetas favorecían su nueva figura y le brindaban la seguridad necesaria para enfrentar la exposición pública. La ropa dejó de ser un uniforme de trabajo para convertirse en un aliado de su bienestar emocional y su proyección profesional.

El concepto de "vestir un cuerpo nuevo" conlleva la necesidad de ser paciente con una misma. Belina sugiere que no es necesario adoptar todos los mandatos de la moda femenina de inmediato, sino ir incorporando elementos que se sientan orgánicos. La transición estética es, ante todo, un ejercicio de comodidad que permite que la personalidad brille sin que los atuendos se conviertan en un disfraz. "Primero me sentía grandota, con las remeras me sentía muy grandota, tuve que cambiar mucho. Me fui acostumbrando al tema de la vestimenta" expresó entre risas. "Tampoco es que me operé muchísimo, junto con el cirujano pedimos lo más estético posible para que se luzca mejor la ropa", agregó.

En su experiencia, los accesorios y los detalles sutiles jugaron un rol fundamental. A menudo, pequeñas elecciones en la paleta de colores o en la forma de llevar el cabello fueron los primeros pasos para externalizar una identidad que estuvo contenida durante mucho tiempo. "Esa es una gran crítica mía, no tengo un estilo definido, ahora me está gustando mucho el jean, remeras con campera de jean, pero te clavo el vestido, yo siempre clavo vestido" reveló la comunicadora. Esas transiciones graduales permiten que el entorno también se acostumbre a una nueva narrativa visual.

El equilibrio entre la imagen pública y la comodidad personal

El vestuario televisivo también presentó sus propios desafíos. Al trabajar en medios, la imagen de Belina tal vez estuvo bajo un escrutinio constante, lo que la obligó a ser muy estratégica con sus looks. Lograr un equilibrio entre la elegancia requerida para el prime time y su gusto personal fue un proceso de maduración que hoy la encuentra haciéndose otras preguntas. "Me gusta mucho como me queda el look oversize, más sencilla. Tengo mucho miedo en los cumpleaños, estoy 3 horas eligiendo. Es todo un tema".

Belina Yuffrida La comunicadora abrió su corazón: desde los primeros juegos con la muñecas que creó hasta la construcción de su propia feminidad. Instagram Belinaok.

La seguridad personal es el accesorio definitivo según su visión. Haciendo un paralelismo con su estilo de hace unos años recordó: "Yo tuve una época muy viciosa, tengo 25 pares de zapatos, tengo un montón de ropa, vestidos, que se yo, tuve esa época, pero ahora que ya estoy operada uso la ropa de otra manera, me veo distinta de como lo usaba 2 años atrás, ahora soy mucho más de reciclar".

Otro punto clave es entender que el cuerpo cambia y que la ropa debe adaptarse a esa evolución, y no al revés. Aprender a destacar los puntos fuertes y a sentirse a gusto con la propia piel es un trabajo diario. Para ella, la moda fue el puente que le permitió unir su mundo interior con la realidad exterior de una manera armoniosa y estética. "He probado todos los estilos, por suerte no tengo algo que me quedó pendiente, he pasado por todos los estados: extensiones, pelo corto, pelo largo, flequillo, 5 centímetros de uñas cuando comencé con mi feminidad, el maquillaje llamativo". Trayendo a colación algo que habló con su maquilladora, Belina reflexionó: "¡Qué increíble cómo cambié! cómo me volví tan conservadora, tan estructurada en muchas cosas, colores claros, suaves, el pelo rubio, cómo me fui armando a la mendocina".

Belina en TV Hoy su estilo sigue buscando caminos, uno de ellos es reciclar lo que hay en su guardarropas. Foto: Instagram @belinaok

Finalmente, el estilo de Belina hoy refleja una síntesis entre sofisticación y naturalidad. Su evolución demuestra que la moda es una herramienta de libertad que, bien utilizada, ayuda a consolidar la identidad. Al final del día, vestirse es un acto de amor propio y una declaración de principios sobre cómo elegir presentarse ante el mundo.