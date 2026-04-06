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Arroz con azafrán y verduras: una receta rendidora, económica y deliciosa

Receta de arroz con azafrán y verduras, un plato colorido, liviano y muy fácil para cualquier comida del día.

Candela Spann

Receta de arroz con azafrán y verduras

Receta de arroz con azafrán y verduras

Imagen creada con IA - MDZ

Esta receta de arroz con azafrán y verduras es ideal para quienes buscan una comida colorida, liviana y llena de sabor. El azafrán le aporta aroma y un tono amarillo intenso, mientras que las verduras suman frescura y textura. Es una delicia simple, rendidora y perfecta para cualquier almuerzo o cena. ¡Manos a la obra!

Cómo hacer arroz amarillo casero, receta paso a paso
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Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • Arroz largo fino — 300 gramos
  • Caldo de verduras — 700 mililitros
  • Azafrán — 1 gramo
  • Cebolla — 1 unidad mediana
  • Morrón rojo — 1 unidad
  • Zanahoria — 1 unidad grande
  • Arvejas — 100 gramos
  • Choclo — 100 gramos
  • Aceite — 20 gramos
  • Ajo — 2 dientes
  • Sal — 4 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear un arroz con azafrán y verduras delicioso

1- Calentar el aceite en una olla y cocinar la cebolla, el morrón rojo y el ajo picado.

2- Agregar la zanahoria rallada, las arvejas y el choclo. Cocinar durante unos minutos.

3- Incorporar el arroz largo fino y mezclar bien.

4- Disolver el azafrán en un poco de caldo de verduras caliente.

5- Verter el resto del caldo de verduras junto con el azafrán y condimentar con sal y pimienta.

6- Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz absorba el líquido y quede tierno.

7- Servir el arroz con azafrán y verduras bien caliente.

Arroz con verduras fácil y económico
Arroz con verduras f&aacute;cil y econ&oacute;mico

Arroz con verduras fácil y económico

De la cocina a la mesa

El arroz con azafrán y verduras es una opción simple y muy sabrosa para cualquier día. Esta receta combina el aroma del azafrán con verduras frescas que aportan color y textura. Además, es una comida rendidora, fácil de preparar y perfecta para acompañar carnes, pollo o pescado. También puede servirse sola como plato principal liviano. El arroz queda suelto, con un tono amarillo intenso y mucho sabor. ¡A disfrutar!

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