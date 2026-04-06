Arroz con azafrán y verduras: una receta rendidora, económica y deliciosa

Esta receta de arroz con azafrán y verduras es ideal para quienes buscan una comida colorida, liviana y llena de sabor. El azafrán le aporta aroma y un tono amarillo intenso, mientras que las verduras suman frescura y textura. Es una delicia simple, rendidora y perfecta para cualquier almuerzo o cena. ¡Manos a la obra!

1- Calentar el aceite en una olla y cocinar la cebolla , el morrón rojo y el ajo picado.

2- Agregar la zanahoria rallada, las arvejas y el choclo. Cocinar durante unos minutos.

3- Incorporar el arroz largo fino y mezclar bien.

4- Disolver el azafrán en un poco de caldo de verduras caliente.

5- Verter el resto del caldo de verduras junto con el azafrán y condimentar con sal y pimienta.

6- Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz absorba el líquido y quede tierno.

7- Servir el arroz con azafrán y verduras bien caliente.

Arroz con verduras fácil y económico Arroz con verduras fácil y económico Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

El arroz con azafrán y verduras es una opción simple y muy sabrosa para cualquier día. Esta receta combina el aroma del azafrán con verduras frescas que aportan color y textura. Además, es una comida rendidora, fácil de preparar y perfecta para acompañar carnes, pollo o pescado. También puede servirse sola como plato principal liviano. El arroz queda suelto, con un tono amarillo intenso y mucho sabor. ¡A disfrutar!