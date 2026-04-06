Arroz con azafrán y verduras: una receta rendidora, económica y deliciosa
Receta de arroz con azafrán y verduras, un plato colorido, liviano y muy fácil para cualquier comida del día.
Esta receta de arroz con azafrán y verduras es ideal para quienes buscan una comida colorida, liviana y llena de sabor. El azafrán le aporta aroma y un tono amarillo intenso, mientras que las verduras suman frescura y textura. Es una delicia simple, rendidora y perfecta para cualquier almuerzo o cena. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Arroz largo fino — 300 gramos
- Caldo de verduras — 700 mililitros
- Azafrán — 1 gramo
- Cebolla — 1 unidad mediana
- Morrón rojo — 1 unidad
- Zanahoria — 1 unidad grande
- Arvejas — 100 gramos
- Choclo — 100 gramos
- Aceite — 20 gramos
- Ajo — 2 dientes
- Sal — 4 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear un arroz con azafrán y verduras delicioso
1- Calentar el aceite en una olla y cocinar la cebolla, el morrón rojo y el ajo picado.
2- Agregar la zanahoria rallada, las arvejas y el choclo. Cocinar durante unos minutos.
3- Incorporar el arroz largo fino y mezclar bien.
4- Disolver el azafrán en un poco de caldo de verduras caliente.
5- Verter el resto del caldo de verduras junto con el azafrán y condimentar con sal y pimienta.
6- Cocinar a fuego bajo hasta que el arroz absorba el líquido y quede tierno.
7- Servir el arroz con azafrán y verduras bien caliente.
De la cocina a la mesa
El arroz con azafrán y verduras es una opción simple y muy sabrosa para cualquier día. Esta receta combina el aroma del azafrán con verduras frescas que aportan color y textura. Además, es una comida rendidora, fácil de preparar y perfecta para acompañar carnes, pollo o pescado. También puede servirse sola como plato principal liviano. El arroz queda suelto, con un tono amarillo intenso y mucho sabor. ¡A disfrutar!